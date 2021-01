Celebridades Daniel Carvalho, criador da Katylene, morre aos 32 anos

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Considerado um dos precursores dos influenciadores digitais, Daniel teve uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins Foto: Reprodução/Redes Sociais Considerado um dos precursores dos influenciadores digitais, Daniel teve uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador digital e apresentador de TV Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene, morreu aos 32 anos na noite de sexta-feira (08). Considerado um dos precursores dos influenciadores digitais, ele estava hospitalizado no Rio de Janeiro, desde o fim do ano passado, e teve uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins.

Daniel ficou conhecido na internet em 2007, quando criou o blog Papel Pobre e também a personagem Katylene Beezmarcky, travesti nascida em Xerém. A página usava um tom de humor – às vezes, ácido – para falar sobre celebridades e subcelebridades.

Com o sucesso da página, Daniel e Katylene foram ganhando espaço além da internet e partiram para a TV. “A internet é um bom palco para o humor e novos apresentadores”, declarou Daniel em 2010, quanto tinha 23 anos, ao celebrar sua ida para a MTV.

Dois anos depois, em 2012, Daniel deixou de lado a personagem e passou a integrar a equipe do programa “Muito +”, comandado por Adriane Galisteu, na Band. Mas pouco depois da estreia do programa, ele anunciou que deixaria a bancada da atração. “Estou saindo para voltar para minha outra lôra, a Katylene”, explicou Daniel, que seguiu na produção do programa.

Nas redes sociais, Daniel nunca abandonou Katylene. Em sua página no Instagram, seguia com a personagem e contava com mais de 217 mil seguidores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades