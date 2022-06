Economia Daniella Marques, secretária do ministro da Economia, é cotada para substituir Pedro Guimarães na Caixa

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Daniella é considerada um "braço-direito" de Guedes desde os tempos em que o ministro atuava na iniciativa privada

A secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, é o nome mais cotado para substituir Pedro Guimarães na presidência da Caixa. Segundo fontes, a escolha de uma mulher para o posto ajudaria a estancar as denúncias de assédio contra funcionárias do banco que envolvem o nome de Pedro Guimarães.

Daniella é considerada um “braço-direito” de Guedes desde os tempos em que o ministro atuava na iniciativa privada. Ela é formada em Administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e com MBA em Finanças pelo IBMEC/RJ e atuou por 20 anos no mercado financeiro.

Além disso, tem a confiança do presidente Jair Bolsonaro – e já chegou a participar das tradicionais lives de quinta-feira do chefe do Executivo para divulgar ações do ministério da Economia voltadas às mulheres.

