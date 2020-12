Danilo Fernandes voltará a ser o goleiro titular do Inter neste domingo, contra o Bahia, pela 27ª rodada do Brasileirão, após quase cinco meses no banco de reservas colorado. Assumirá o gol já que Marcelo Lomba, dono da titularidade está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em entrevista aos canais oficiais do Inter, o goleiro se mostrou empolgado com a oportunidade e destacou o trabalho do dia a dia na preparação de goleiros: “Fico feliz pela oportunidade. É mais um jogo para entrar tranquilo e fazer o que eu sempre fiz quando tive minha chance. Não fazer nada além, querer mostrar muito trabalho, além do que você pode. É fazer o que eu sempre fiz, mesmo foco de atuação, mesma concentração que eu sempre tenho. Estou bem tranquilo e preparado. Estou há cinco meses sem jogar, mas o dia a dia é forte, independente se vai jogar ou não”.