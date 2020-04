Notícias Das 259 pessoas com diagnóstico positivo de coronavírus em Porto Alegre, 59 já estão curadas

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

A capital gaúcha lidera o ranking estadual, com mais da metade dos casos. (Foto: EBC)

A estatística da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) aponta que, dos 259 moradores de Porto Alegre diagnosticados com coronavírus desde a primeira confirmação (em 10 de março), 59 já estão curados, ou seja, sem sintomas há pelo menos 14 dias. Ou seja: cerca de 1/5 do total local. A capital gaúcha, porém, responde por mais da metade das ocorrências e por cinco das oito mortes no Estado.

O óbito mais recente foi comunicado pelas autoridades nesta segunda-feira (6). Trata-se de uma idosa de 90 anos, que estava em internação hospitalar desde o dia 28 de março. Ela apresentava histórico de hipertensão e doença respiratória (asma).

Das outras quatro pessoas que faleceram devido à doença na cidade, três também estão nesta faixa etária (duas mulheres e um homem), sendo que a única vítima fora desse segmento tinha 59 anos, ou seja, muito próxima de tal perfil etário. Ao todo, são oito casos fatais no Rio Grande do Sul – três mortes foram registradas em Novo Hamburgo (Vale do Sinos).

Somente nesta segunda-feira, Porto Alegre teve oito novos casos confirmados. Seguem em investigação 305 casos e 570 já foram descartados. Um ainda apresenta status inconclusivo. Já em relação às internações hospitalares, o levantamento mais recente (no último domingo) indicou 25 casos suspeitos sob atendimento em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 31 confirmados.

Perfil dos recuperados

Os 59 pacientes curados em Porto Alegre têm faixas etárias bastante distintas, dos 5 aos 83 anos, e sete precisaram de hospitalização. Ao menos sete apresentavam doenças pré-existentes, grupo no qual dois foram inrternados.

No que se refere ao gênero, os dados mostram 21 pacientes femininas: duas na faixa até 20 anos (5 e 19), quatro dos 21 aos 30 anos (21, 25, 28 e 29), quatro dos 31 aos 40 anos (31, 32, 32 e 35), três dos 41 aos 50 anos (45, 47 e 50), quatro dos 51 aos 60 (54, 57, 57 e 59) e quatro acima dos 60 anos (65, 66, 66 e 83).

Foram internadas pacientes de 50, 66 e 83 anos, sem comorbidade informada nesses casos. Das outras 17, que não passaram por internação, duas apresentaram doença preexistente (21 anos, com doença respiratória, e 54 anos, com doença endócrino/metabólica).

Já entre os 32 homens recuperados, a maior faixa etária com cura foi a acima dos 60 anos, com dez casos (61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 71 e 72 anos). Nas demais faixas, respectivamente, foram dois com até 20 anos (ambos de 18 anos), seis dos 21 aos 30 (22, 23, 23, 25, 28, 29 e 29 anos), sete entre 31 a 40 anos (33, 34, 35, 37, 37, 38 e 40 anos), quatro entre 41 e 50 (41, 44, 47 e 48 anos), dois entre 51 e 60 anos (52 e 59 anos).

Ao menos quatro homens passaram por internação hospitalar (37, 63, 66 e 72 anos), dois deles com doenças preexistentes (66 anos, com doença cardiovascular e respiratória, e 72 anos, com doença cardiovascular e endócrino/metabólica). Dos demais, trêes apresentaram comorbidades (23 anos, com doença respiratória, 65 anos, com doença endócrino/metabólica, e 68, com doença cardiovascular).

(Marcello Campos)

