Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

O apoio à privatização é menor em empresas como a Petrobras. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Levantamento do Instituto Datafolha aponta que 45% dos brasileiros são contrários a privatizações de empresas e serviços públicos, enquanto 38% se dizem favoráveis. A pesquisa foi divulgada dias após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirar estatais, como Correios e Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), da lista de privatizações feita pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL). No total, sete empresas saíram do Programa Nacional de Desestatização (PND) e outras três do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

O apoio dos brasileiros à privatização de empresas e serviços públicos deu um salto de 12 pontos percentuais em comparação com setembro de 2022, quando 26% dos entrevistados se diziam a favor da desestatização. Em julho de 2019, 25% tinham a mesma opinião e 20% em novembro de 2017. Portanto, 38% é maior percentual registrado nos últimos seis anos. No geral, homens apoiam mais (46%) do que as mulheres (30%).

A pesquisa ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios nos dias 29 e 30 de março, e tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

De acordo com o Datafolha:

– 45% dos brasileiros são contra as privatizações (66% em setembro de 2022, 67% em julho de 2019 e 70% em novembro de 2017)

– 38% são a favor das privatizações (26% em setembro de 2022, 25% em julho de 2019 e 20% em novembro de 2017)

– 14% não sabem (0% em setembro de 2022, 6% em julho de 2019 e 7% em novembro de 2017)

– 3% são indiferentes (8% em setembro de 2022, 2% em julho de 2019 e 2% em novembro de 2017)

Avaliação

A pesquisa também verificou que 54% dos entrevistados consideram os serviços privados melhores que os públicos. 25% os respondentes disseram que são piores; 6%, iguais e; 15% não souberam responder. Em relação à qualidade do atendimento aos clientes, 61% acham melhor que o oferecido pelas empresas privadas na comparação com as estatais. 22% consideram pior; 6%, igual e; 11% não souberam responder.

Quando questionados sobre os preços do produtos e serviços, 67% disseram que os oferecidos por empresas privadas são mais caros, enquanto 19% consideram que são mais baratos que os oferecidos por estatais. O apoio à privatização é menor em empresas como a Petrobras (37% a favor, 53% contra; os demais são indiferentes ou não sabem) e bancos públicos, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (36% a favor, 55% contra). No caso dos Correios há um empate: 45% são favoráveis e 46%, contrários.

Polarização

Os pesquisadores relacionaram o aumento do apoio à desestatização à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Em um cenário polarizado, eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros partidos de direita podem ter reforçado suas convicções, o que se refletiu no levantamento. Segundo o Datafolha, 70% dos apoiadores do PL são favoráveis às privatizações. Entre os que preferem o PT, são 28%.

