Economia Datas comemorativas ampliam o potencial de vendas do comércio gaúcho em julho

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A FCDL-RS ressalta que o Dia dos Avós está ganhando peso no calendário comercial Foto: Albari Rosa/AEN A FCDL-RS ressalta que o Dia dos Avós está ganhando peso no calendário comercial. (Foto: Albari Rosa/AEN) Foto: Albari Rosa/AEN

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Duas datas comemorativas celebradas neste mês estão ganhando espaço no comércio e se apresentando como novas oportunidades para os lojistas gaúchos incrementarem as suas vendas: O Dia do Amigo, em 20 de julho, e o Dia dos Avós, em 26 de julho.

Ainda que não tenha o mesmo patamar de datas como o Dia das Mães e o Dia dos Pais, o Dia dos Avós vem, ano após ano, recebendo mais atenção de parte dos consumidores, segundo a FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul).

A entidade ressalta que o Dia dos Avós está ganhando peso no calendário comercial, fazendo os lojistas pensarem em promoções especiais e campanhas específicas para marcar a data.

“Os números mostram que as vendas no Dia dos Avós vêm aumentando progressivamente ano após ano, em uma média de até 5% anual. Dessa forma, havendo o preparo adequado, boas iniciativas de marketing e atendimento personalizado ao cliente por parte dos lojistas, essa data tem um grande potencial para ser mais uma impulsionadora de vendas”, avalia o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente salienta que a data representa uma oportunidade ímpar de homenagear os avós, com afeto, carinho e, é claro, presentes. “O comércio gaúcho está preparado e com diversas opções de presentes. Importante lembrar que não é só com artigos de vestuário que se comemora essa data. Produtos que mexem com a vaidade da avó e do avô, como flores, perfumes, acessórios para o corpo e eletrônicos, também são excelentes opções”, enfatiza Koch.

Dia do Amigo

A data também começa a ganhar espaço no mercado e gerar boas vendas para o comércio, conforme a FCDL-RS. “Uma campanha especial para o Dia do Amigo pode ser recheada de ofertas e ações promocionais para comemorar as boas amizades, o que pode gerar boas vendas. A amizade é um dos bens mais valiosos de nossa existência e, por isso, muita gente tem o hábito de prestar homenagens e presentear as pessoas queridas em forma de reconhecimento e agradecimento”, destaca o presidente da entidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/datas-comemorativas-ampliam-o-potencial-de-vendas-do-comercio-gaucho-em-julho/

Datas comemorativas ampliam o potencial de vendas do comércio gaúcho em julho

2023-07-18