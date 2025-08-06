Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política De acordo com Alexandre de Moraes, Bolsonaro “demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo”

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agiu para coagir a Corte. (Foto: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agiu para coagir a Corte. A tentativa de coação consta na decisão judicial que determinou a prisão domiciliar do ex-mandatário, na segunda-feira.

O magistrado afirma, na decisão, que Bolsonaro incorreu em dois crimes: de “obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa” e de obstrução de Justiça por “coação no curso do processo”.

De acordo com Moraes, o ex-presidente “demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça”. O ministro também destacou que Bolsonaro participou remotamente de atos em que foram usadas “bandeiras os Estados Unidos da América, com apoio às tarifas impostas ao Brasil para coagir o Supremo Tribunal Federal”.

Veja abaixo as ações de Bolsonaro para coagir o STF.

– Financiamento: A aproximação com os Estados Unidos por meio da troca de mensagens nas redes com o presidente Donald Trump, que vem reforçando ataques ao Judiciário, o envio de R$ 2 milhões ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e a movimentação do parlamentar nos EUA buscando retaliações a autoridades brasileiras foram usados como argumentos para a operação que teve Bolsonaro como alvo no mês passado.

“As ações de Jair Messias Bolsonaro demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de finalidade de coagir essa Corte no julgamento da AP 2.668/DF”, escreveu Moraes, em referência à ação em que Bolsonaro é réu por liderar uma tentativa de golpe após derrota nas eleições de 2022.

– Carta de Trump: Donald Trump enviou carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na qual, enquanto atacava o Judiciário e defendia Bolsonaro, anunciou tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir deste mês. O texto começa com uma referência direta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, opositor de Lula, por tentativa de golpe de estado, classificado pelo americano como uma “caça às bruxas”.

Para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a imposição de tarifas tem o objetivo de pressionar o Judiciário no andamento do processo da trama golpista.

– Pressão por anistia: Após o anúncio do tarifaço, Bolsonaro divulgou nota nas redes sociais na qual diz que “o alerta foi dado, e não há mais espaço para omissões”. Ele pediu que os Poderes “ajam com urgência apresentando medidas para resgatar a normalidade institucional”. Em entrevistas, condicionou a suspensão da sobretaxa à concessão de anistia para os acusados da trama golpista.

– Ataques à Corte: Na Câmara dos Deputados, Bolsonaro exibiu a tornozeleira eletrônica e fez um pronunciamento com críticas ao Supremo. O episódio foi postado nas redes por aliados. ”Não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém. É um símbolo da máxima humilhação. Estou aqui porque sou inocente. É uma covardia com um ex-presidente da República”, disse ele na ocasião.

– Participação remota em atos: O ex-presidente participou, por telefone, de atos no Rio e em São Paulo contra o STF e a favor da anistia aos envolvidos na trama golpista. O vídeo foi postado por Flávio Bolsonaro, mas apagado horas depois. Em uma breve fala, reproduzida por viva-voz no ato no Rio, Bolsonaro disse: “Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos”. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ministros do Supremo avaliam como improvável a revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Reunião secreta de senadores sela acordo com Alexandre de Moraes para tirar tornozeleira do senador Marcos Do Val
https://www.osul.com.br/de-acordo-com-alexandre-de-moraes-bolsonaro-demonstrou-claramente-que-manteve-a-conduta-ilicita-de-tentar-coagir-o-supremo/ De acordo com Alexandre de Moraes, Bolsonaro “demonstrou claramente que manteve a conduta ilícita de tentar coagir o Supremo” 2025-08-06
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira
Rio Grande do Sul Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta
Rio Grande do Sul Eduardo Leite entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin relatório sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul
Mundo Trump afirma que os Estados Unidos vão impor tarifa de cerca de 100% sobre chips importados
Ciência Nasa quer colocar um reator nuclear na Lua até 2030
Política Presidente do Senado marca sessão remota, e presidente da Câmara dos Deputados ameaça suspender oposicionista que impedir o plenário
Política Defesa de Bolsonaro recorre da prisão domiciliar
Política “Buzinaço, polícia, corneta, um inferno”: as queixas dos vizinhos de Bolsonaro no grupo do condomínio
Política Supremo permite saídas temporárias de Daniel Silveira para tratamentos de saúde
Mundo Trump pretende se encontrar com Putin e Zelensky na semana que vem, afirma imprensa norte-americana
Pode te interessar

Política O que Tarcísio alegou a Alexandre de Moraes para pedir encontro com Bolsonaro

Política Deputados e senadores tiveram frio, pão de queijo e oração: a madrugada da oposição nos plenários da Câmara e do Senado após a prisão de Bolsonaro

Política Hugo Motta tenta sentar na cadeira da Presidência da Câmara, deputado da oposição não deixa, mas depois cede

Política Alexandre de Moraes intima defesa de Bolsonaro para saber se ele deseja receber visitas de Tarcísio, Celina e Zucco