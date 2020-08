De acordo com a nota, mais de 50% dos servidores estão em teletrabalho ou fazem escalas de revezamento.

Em maio, o blog da colunista Ana Flor informou que os ministérios da Economia e da Saúde, pressionados pelo Planalto, discutiam a volta ao trabalho presencial dos servidores públicos que adoraram o teletrabalho em razão da pandemia do novo coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e pelo menos sete ministros do governo contraíram Covid-19. Na última quinta-feira (30), servidores do Palácio do Planalto se submeteram a testes para identificação do coronavírus.

Ministros

O ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, foi o último, até agora, que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus. De acordo com a assessoria de imprensa da Casa Civil, Braga Netto “passa bem e está assintomático” e cumprirá sua agenda de forma remota. É o sétimo ministro do governo federal a ser diagnosticado com a doença.

Além de Braga Netto, também já tiveram diagnóstico positivo os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União).

Casos no Brasil

Desde o início da pandemia, 2.801.921 de brasileiros contraíram o vírus. O total de mortes chega a 95.819. Há 3,6 mil óbitos em investigação. Nas últimas 24 horas, foram registrados 51.603 novos casos confirmados de Covid-19 e 1.154 mortes relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Os números estão no balanço diário desta terça-feira (4) publicado pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o ministério, 1.970.767 pessoas já se recuperaram da Covid-19 e 735.335 pacientes estão em acompanhamento.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 3,4%. A mortalidade (quantidade de óbitos por 100 mil habitantes) atingiu 45,6. A incidência dos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes é de 1.333,3.

O Brasil mantém-se como segundo no ranking mundial em casos e mortes relacionados à pandemia. A liderança é dos Estados Unidos. De acordo com o mapa da universidade Johns Hopkins, o país possui 156.426 mortes e 4.758.028 casos acumulados.