Brasil De dengue a Ozempic: confira as notícias de saúde que mais repercutiram em 2024

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ozempic e outros medicamentos emagrecedores foram um tema popular ao longo de 2024. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quando você pensa no universo da saúde em 2024, dificilmente a palavra Ozempic não aparecerá em sua mente. Apesar do medicamento estar à venda no Brasil para tratamento do diabetes desde 2019, entre os anos de 2023 e 2024 é que seu uso para o emagrecimento foi mais difundido e se espalhou entre celebridades.

Mas não só de Ozempic viveu o ano de 2024. A dengue foi um assunto recorrente entre as reportagens mais lidas em nosso site, principalmente entre os meses de fevereiro e maio. Além disso, quadros de saúde de pessoas públicas estiveram em pauta, permitindo que as pessoas se informassem sobre os mais diversos temas, como catetetismo, alguns tipos de cânceres e até mesmo o nascimento a termo.

Janeiro

O mês de janeiro de 2024 abriu o ano com a notícia de que o Programa Farmácia Popular disponilizaria absorventes para a população em vulnerabilidade social, o que trouxe o debate sobre pobreza e dignidade menstruais.

Fevereiro

Durante esse período, o Brasil enfrentava uma epidemia de dengue, além do aumento dos casos de Covid-19, o que trouxe uma natural confusão entre os sintomas de ambas as doenças. O TikTok também pautou o interesse do público sobre os riscos relacionados a um mini massageador elétrico que fazia parte de uma trend na rede social. Como o aparelho faz uma eletroestimulação, é preciso que isso seja prescrito de forma individualizada.

Março

Neste mês, o Brasil seguiu em uma epidemia de dengue, o que aumentou a preocupação em distinguir os sintomas do quadro: desta vez buscando diferenciar as manchas causadas pela dengue de outras doenças, como sarampo e rubéola. Neste mês também viralizou o termo “cabeça de Ozempic”, se referindo à forma que o emagrecimento rápido causado pelo medicamento dá a impressão de deixar as pessoas com a cabeça maior.

Abril

Em abril de 2024, a morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Mojelo, chocou o Brasil. O cantor tinha um câncer inguinal, um tipo raro de tumor que afeta toda a região da virilha. A dengue continuou sendo um assunto importante para nosso público em abril, com o número de casos prováveis da doença chegando a 1,5 milhão no Brasil.

Maio

O autocuidado esteve em pauta nesse mês, com dúvidas sobre os principais benefícios da cúrcuma, condimento alaranjado e rico em propriedades para a saúde e também em qual opção é a melhor para exercício aeróbico: corrida, caminhada ou bike. Mas as dúvidas sobre a dengue seguiram em alta.

Junho

Durante esse mês, o filme “Divertida Mente 2” trouxe reflexões até mesmo sobre saúde e comportamento, mostrando como é o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes, já que nesta fase há uma série de mudanças cognitivas e na forma de ver o mundo que são abordadas no longa.

Julho

O mês de julho foi marcado pela chegada nas farmácias do medicamento Wegovy, dosagem mais alta do Ozempic indicada para o tratamento da obesidade.

Agosto

Em agosto, um tema forte nas redes sociais foi o uso de minoxidil para deixar as sobrancelhas mais cheias, já que esse estilo voltou à moda, em detrimento ao estilo mais fininho e com menos pelos dos anos 2000.

Setembro

A morte do consultor de etiqueta Fábio Arruda aos 54 anos, no começo do mês, chamou a atenção para o procedimento cateterismo, ao qual ele foi submetido por recomendação médica. O método é usado não só para diagnosticar, mas também tratar doenças cardiovasculares. Outro tema que chamou atenção foi o colostro bovino, o primeiro leite que é produzido pelas vacas nos primeiros dias de nascimento de seus filhotes.

Outubro

Durante o mês de Outubro, o câncer muscular da empresária Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, foi um assunto que gerou interesse. Chamado de sarcoma sinovial, é um tipo de tumor bastante raro que surge nos tecidos moles, em regiões como braços, pernas e pés.

Novembro

Com o final de ano e o verão se aproximando, temas relacionados à alimentação entraram em foco. Estiveram em pauta assuntos como uso da chia para o emagrecimento, benefícios do chá de hibisco e como a castanha-do-Pará ajuda na saúde.

Dezembro

No último mês de 2024, um ano marcado pela popularização de medicamentos análogos do GLP-1 para emagrecimento (além da chegada de alguns deles ao mercado brasileiro), um dos assuntos mais procurados foi sobre como o medicamento Mounjaro, feito com a molécula tirzepatida, análoga também ao hormônio GIP, tem uma eficácia 47% com relação ao Wegovy.

Outro tema popular foi a saúde de Ravi, filho da influenciadora Viih Tube e do ex-BBB Eliezer, inclusive divulgando melhor o que é o nascimento a termo e se ele pode tornar o bebê mais suscetível a doenças.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/de-dengue-a-ozempic-confira-as-noticias-de-saude-que-mais-repercutiram-em-2024/

De dengue a Ozempic: confira as notícias de saúde que mais repercutiram em 2024

2024-12-30