Próximo compromisso gremista será às 16h30 deste sábado (2), na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio voltou aos trabalhos na tarde dessa quinta-feira (29), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, para mais um dia de preparação visando o próximo desafio válido pelo Campeonato Gaúcho: o duelo com o Guarany de Bagé, válido pela última rodada da 1ª fase do torneio, acontece às 16h30 deste sábado (2), na Arena.

Os atletas participaram inicialmente de um trabalho físico, orientado pelo preparador Mário Pereira. Na segunda parte da tarde, o comandante gremista Renato Portaluppi conduziu um treinamento tático com portões fechados, onde projetou a equipe e realizou ajustes para o confronto com o time do interior do Estado. Também testou alternativas para o modelo de jogo.

Encerrado os trabalhos do turno, o elenco descansa e se reapresenta nesta sexta (1º), pela manhã, quando finaliza a preparação.

Para o compromisso, o Tricolor não poderá contar com Marchesín. O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informou que o goleiro sofreu lesão muscular grau I-a no adutor curto da coxa esquerda e já iniciou a reabilitação. O Clube, no entanto, não divulgou a previsão de retorno do atleta aos gramados.

Sem medalhas

Após perder o título da Recopa Gaúcha para o São Luiz na noite de quarta (28), os atletas gremistas que participaram da partida não voltaram do vestiário para receber as medalhas de vice-campeões.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, considerou a atitude do Grêmio desrespeitosa. O dirigente ressaltou que havia torcedores do Clube no estádio e disse que ficou constrangido e entristecido com o comportamento dos gremistas.

Alexandre Mendes, técnico auxiliar que substituiu Renato Portaluppi no comando da equipe durante o jogo, explicou que decisão foi tomada para evitar confusão. Ele disse que a orientação para os jogadores não voltarem ao gramado foi por conta de um tumulto entre os atletas das duas equipes no fim da partida.

