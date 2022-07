Inter De olho no G4 do Campeonato Brasileiro, Inter enfrenta o líder Palmeiras neste domingo

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

O clube alcançou a marca nesta quinta-feira (21) Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Colorado ocupa o sexto lugar na tabela. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Após uma semana em que desperdiçou a oportunidade de subir para o segundo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, às 16h deste domingo (24) o Inter enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. O anfitrião lidera o torneio (36 pontos), ao passo que o visitante está na sexta posição (30) – uma vitória combinada a resultados paralelos devolverá o time gaúcho ao G4.

O time comandado pelo técnico Mano Menezes já está em São Paulo, onde desembarcou na tarde deste sábado (23). Antes, o elenco encerrou os preparativos para a partida (válida pela última rodada do primeiro turno) com uma sessão matinal de atividades intensas no centro de treinamentos do Parque Gigante, em Porto Alegre.

Com uma atividade sob portões fechados à imprensa, o técnico Mano Menezes orientou exercícios táticos no gramado, além jogadas de bola parada defensiva ou ofensiva, a fim de ajustar os detalhes to time. Os laterais Bustos e Renê, assim como os meias Alan Patrick e Taison, continuam afastados, todos devido a lesões.

Caio Vidal também deve ser desfalque, pois que sofreu pancada durante o treino coletivo da última quinta-feira (21) e teve confirmada uma entorse no tornozelo esquerdo. Mesmo que o problema não tenha sido considerado grave pelo departamento médico, tudo leva a crer que o atacante seja poupado.

Vale lembrar que o Inter já não pode mais contar com os laterais Moisés e Heitor, respectivamente negociados para o futebol da Rússia e da Bélgica e se despediram da torcida na noite da quarta-feira passada (20), logo após o empate em 3 a 3 com o São Paulo no estádio Beira-Rio.

Embora não tenha sido divulgada a escalação que estará em campo na tarde deste domingo, o time deve começar o jogo com os seguintes nomes:

Daniel, Mercado, Vitão, Moledo (Kaique Rocha), Thauan Lara, Gabriel, Edenilson; Pedro Henrique, Maurício (Wanderson), De Pena e Alemão.

Já o Palmeiras do técnico português Abel Ferreira deve receber os colorados com Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Vanderlan, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e López (Merentiel).

Desfalques: Jailson (em recuperação após cirurgia), Rony (lesionado), Piquerez e Navarro (em transição física)

Pendurados: Murilo, Rony, Abel Ferreira [técnico], Piquerez, Gabriel Menino e Marcos Rocha

Suspensos: não há

Quadro social

Após lançar novas ações voltadas ao reposicionamento mercadológico do clube, a direção do Inter anunciou ter alcançado novamente a marca de 100 mil sócios ativos. O fato foi repercutido pelo presidente colorado, Alessandro Barcellos, no site internacional.com.br:

“É um momento de retomada, depois de um longo período de portões fechados [pela pandemia de coronavírus] e a volta do público ao estádio. Diante de toda as dificuldades econômicas hoje encontradas em nossa sociedade, tentamos de alguma maneira trazer o torcedor de volta ao quadro social, com valores acessíveis e, principalmente, ações de aproximação”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

