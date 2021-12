Inter De olho no mercado, Inter analisa a contratação do lateral-direito Fabricio Bustos

Por Andrei Severo * | 20 de dezembro de 2021

Fabricio Bustos atualmente no Independiente (ARG), é analisado pela direção colorada e pode reforçar o Inter em 2022 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após a saída de Renzo Saravia, o Inter está no mercado em busca de um novo lateral-direito para compor seu elenco. A direção analisa um nome em pauta, e se trata do argentino de 25 anos, Fabricio Bustos, do Independiente (ARG). Colorado quer contar com o atleta agora, e para isso, teria que desembolsar um valor considerável.

O valor do jogador gira em torno de 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,9 milhões na cotação atual). Com seu contrato se encerrando em junho de 2022, o colorado poderia adquirir o atleta de graça assinando um pré-contrato, porém, Bustos desembarcaria em Porto Alegre apenas na metade do ano que vem. A urgência na posição faz o Inter se apressar para suprir a ausência de Saravia. Hoje, o plantel colorado conta com apenas Heitor e Gabriel Mercado que de vez em quando é improvisado na função.

Em 2021, Fabricio Bustos atuou em 44 jogos das 52 partidas do Independiente no ano. Foram dois gols e três assistências durante a temporada. O jogador também tem passagens pela Seleção Argentina em 2017 e 2018.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

