Inter De olho no título de vice-campeão brasileiro, Inter inicia os preparativos para a última rodada

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Colorado receberá em casa o Palmeiras na tarde desta domingo. (Foto: João Batista Andrade/Internacional)

De volta aos trabalhos após vencer o São Paulo (1 a 0), o grupo do Inter iniciou na manhã desta quinta-feira (10) os preparativos para a última rodada do Brasileirão. Basta um empate contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio, às 16h deste domingo (13), para o Colorado se tornar vice-campeão pela sétima vez – um recorde na história do torneio, realizado desde 1971

O primeiro dia de atividades que antecedem o duelo contra o Alviverde paulista (que garantiu o troféu com duas rodadas de antecipação) foi realizado com o grupo dividido. Enquanto os atletas que estiveram em campo na última partida foram submetidos a exercícios na academia, os demais participaram de treino técnico e tático no gramado do Parque Gigante.

A preparação colorada prossegue na manhã desta sexta-feira (11) e será encerrada no sábado. Ausentes na rodada anterior, os volante Edenilson e Liziero continuam aos cuidados do departamento médico. O mesmo ocorre com o atacante Mikael.

Casa cheia

Dono do maior número de vitórias em casa nesta edição, o Inter conta com o estímulo de sua torcida, que deve comparecer em peso à partida: a direção liberou acesso gratuito para todos os sócios e sócias nas áreas livres.

Vice-líder há várias rodadas, o clube gaúcho soma 70 pontos, três a mais do que o Fluminense, terceiro colocado. A equipe carioca é a única com chance de ultrapassar o time sob o comando de Mano Menezes nesta despedida do Brasileirão.

Para isso precisa de uma vitória contra o Bragantino-SP combinada a uma derrota colorada. Nesse caso, terá o mesmo escore do Inter, mas em vantagem nos critérios qualificados.

