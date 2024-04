Inter De Pena nega rescisão com o Inter

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

A manifestação ocorreu após boatos de que o jogador de 32 anos teria chegado a um acordo com a direção colorada Foto: Twitter/Divulgação Foto: Twitter/Divulgação

O meia Carlos de Pena falou nesta terça-feira (02) sobre o seu momento no Inter. O uruguaio negou que rescindido o contrato com o clube gaúcho. A manifestação ocorreu após boatos de que o jogador de 32 anos teria chegado a um acordo com a direção colorada.

“Mais um treino concluído. Não rescindi nenhum contrato. Continuo treinando afastado do grupo com o respeito que sempre tive e o profissionalismo que sempre me caracterizo”, disse nas redes sociais.

De Pena, junto do volante Gabriel, realiza atividades separado do restante do elenco desde o começo de março. Em 2024, ele atuou em cinco jogos, sendo quatro como titular. O meio-campista não joga desde 11 de fevereiro, na vitória por 2 a 0 sobre o São José.

