Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

A tendência é que ele assine contrato por dois anos com o Corinthians. Foto: Reprodução/Instagram A tendência é que ele assine contrato por dois anos com o Corinthians. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O atacante Pedro Henrique utilizou suas redes sociais para se despedir da torcida colorada. O jogador, de 33 anos, está acertado com o Corinthians.

“Obrigado Internacional por me proporcionar os melhores momentos de minha vida. GRATIDÃO”, publicou em sua conta no Instagram.

Para contratar o jogador, o Timão terá que pagar US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões). A tendência é que ele assine contrato por dois anos.

No Inter, Pedro Henrique perdeu espaço com o técnico Eduardo Coudet. O atacante, que também atuou no futebol exterior, disputou 90 jogos com a camisa colorada, com 21 gols e sete assistências.

O ponta chega no Timão como uma oportunidade de mercado para suprir carência no setor direito do ataque. Com 15 pontos, o Corinthians é o lanterna do Grupo C, mas está numa sequência de duas vitórias seguidas. Na próxima rodada, o Timão enfrenta o Palmeiras, às 18h deste domingo (18).

