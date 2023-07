Esporte De virada, Canadá vence a Irlanda por 2 a 1 no Mundial Feminino de futebol

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2023

Com o resultado, o Canadá passou para quatro pontos na tabela Foto: Reprodução/Twitter Fifa Com o resultado, o Canadá passou para quatro pontos na tabela. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Canadá e Irlanda abriram a segunda rodada de jogos do Grupo B da Copa do Mundo Feminina na manhã desta quarta-feira (26). Com gols de Connolly (contra) e Leon, as canadenses conseguiram, de virada, a sua primeira vitória no torneio.

Aos 4 minutos de jogo, a Irlanda quase marcou com Carusa, mas a goleira canadense mandou a bola para escanteio. Na cobrança, McCabe bateu direto para a meta adversária e marcou um gol olímpico, abrindo o placar para as irlandesas.

O Canadá, por sua vez, não se encontrou em campo e não conseguiu oferecer muito perigo à meta europeia nos primeiros 25 minutos. A Irlanda ficou mais com a bola e atacou, pressionando a defesa a todo momento. A partir dos 30 minutos, a partida ficou mais equilibrada, com as duas equipes desperdiçando boas chances de gol.

Aos 50 minutos, o Canadá achou espaço na defesa irlandesa. Grosso recebeu pela esquerda e cruzou na área. A zagueira irlandesa Connolly, em uma infelicidade, bateu mal na bola e marcou um gol contra, deixando tudo igual no marcador.

Na segunda etapa, aos 7 minutos, ocorreu a virada do Canadá. Leon recebeu bom passe dentro da área irlandesa e não desperdiçou. Apesar da Irlanda ter pressionado pelo empate, as canadenses conseguiram segurar o resultado.

Com a vitória, o Canadá passou para quatro pontos na tabela. A Irlanda ainda não pontuou. Austrália e Nigéria, que também estão no grupo, se enfrentam na manhã desta quinta (26).

