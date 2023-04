Inter Inter estreia na Copa do Brasil com vitória de 2 a 1 sobre o CSA

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

A partida de abertura da terceira fase da competição nacional foi disputada no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter estreou com vitória na Copa do Brasil. Na partida de abertura da terceira fase da competição nacional, Alan Patrick marcou duas vezes para garantir o triunfo de 2 a 1 do Inter sobre o CSA. A partida foi disputada na noite desta terça-feira (11), no Beira-Rio. O jogo de volta será no próximo dia 26, quando o Colorado visitará o Estádio Rei Pelé a partir das 20h.

Após a partida contra o CSA, o treinador Mano Menezes afirmou: “Não vamos pra casa sem ter a consciência de que poderíamos ter feito um jogo melhor, ter construído uma vantagem melhor.”

O jogo

O Internacional teve a chance de abrir o placar antes dos dez minutos do primeiro tempo. Baralhas foi derrubado na área e o árbitro marcou a penalidade. Dalberson defendeu a cobrança de Pedro Henrique.

Quatro minutos depois, Gabriel Taliari foi oportunista na pequena área e abriu o placar para o CSA.

Nervoso em campo, o Inter começou a irritar os torcedores, que só puderam soltar o grito de gol aos 24 minutos do primeiro tempo. Alan Patrick aproveitou cruzamento rasteiro de De Pena e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, o gol da virada veio logo aos 4 minutos. Pedro Henrique usou sua velocidade para arrancar pelo lado direito e cruzar. Ele procurava o atacante Luiz Adriano, mas a defesa do CSA cortou parcialmente. No rebote, Alan Patrick chutou no cantinho de Dalberson, sem chance de defesa.

Apesar da vantagem no placar, o Internacional seguiu sem fazer um bom jogo e continuou sendo cobrado pela torcida. O CSA chegou a botar uma bola na trave, aos 12, quando Moisés Ribeiro aproveitou a indecisão do goleiro Keiler após escanteio e cabeceou no poste.

Nos acréscimos, os alagoanos ainda tiveram uma chance clara com Iago Telles. O atacante limpou bem a jogada e bateu de fora da área, mas bola raspou a trave de Keiller.

Ficha técnica

– Internacional (2): Keiller; Matheus Dias (Johnny), Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Gabriel Baralhas (Thauan Lara), Carlos de Pena, Pedro Henrique (Lucas Ramos), Alan Patrick (Lucca) e Wanderson; Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

– CSA-AL (1): Dalberson; Cedric, Ednei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Matias, Moisés e Tomas Bastos (Yago Henrique); Tiaguinho (Arnaldo), Gabriel Taliari e Robinho (Iago Telles). Técnico: Vinícius Bergantin.

– Arbitragem: Yuri Ferreira da Cruz, auxiliado por Luiz Regazone e Michael Correia. Quarto árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro. VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA).

2023-04-11