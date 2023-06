Inter De virada, Inter vence o América-MG por 2 a 1 e chega ao sexto lugar no Brasileirão

25 de junho de 2023

Colorado tem pela frente um compromisso decisivo na Libertadores. (Foto: Mourão Panda/América-MG)

Em partida disputada em Belo Horizonte na noite deste domingo (25), o Inter venceu o América-MG por 2 a 1, de virada. O placar – com gols dos reservas colorados Jean Dias e Alemão – fez o time subir do 11º para o 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (28), o time gaúcho recebe o Independiente Medellín (Colômbia) pela Copa Libertadores da América.

O placar foi aberto pelo adversário aos 18 minutos do primeiro tempo, em mais um jogo marcado por dificuldades para a equipe sob o comando do técnico Mano Menezes.

Depois de longa análise para possível expulsão do zagueiro Nicolás Hernández (que acabou não recebendo vermelho), Aloísio cobrou falta na intermediária, e a bola acabou sobrando nos pés de Juninho, que chutou no cantinho para marcar.

Depois disso, o Inter passou a ter mais a bola, mas só foi conseguir incomodar Cavichioli no segundo tempo. Aos 17 minutos da etapa complementar, Wanderson cruzou, Johnny acionou Jean Dias, que marcou de letra.

A virada veio aos 39, quando Wanderson lançou Alemão, que recebeu passe rasteiro na área e tocou na saída do goleiro.

Duelo

O primeiro tempo começou dominado pelo América-MG, que chegou à área adversária com perigo algumas vezes. A primeira grande chance saiu aos 13 minutos. Danilo Avelar encontrou Breno livre na entrada da área. O meia arriscou uma batida colocada que tinha endereço, mas parou na defesa de John.

Não demorou muito para que os mineiros marcassem. Aos 18 minutos, Aloísio cobrou uma falta da intermediária para o gol. A bola desviou na barreira, sobrou viva na área e a defesa colorada não conseguiu afastar. Juninho aproveitou a deixa, finalizando com um chute rasteiro no canto esquerdo, sem que o arqueiro alcançasse: 1 a 0 para os anfitriões.

Já no segundo tempo, os gaúchos assumiram uma postura mais ofensiva e chegaram ao empate quando o cronômetro marcava 17 minutos. Wanderson cruzou na segunda trave, pela esquerda da área, Jhonny dominou de peito e tentou finalizar. O chute saiu sem direção, mas Jean Dias, próximo às redes, tocou de calcanhar: 1 a 1.

Aos 39 minutos, o Inter virou com Alemão, que havia entrado em campo minutos antes. O atacante recebeu de Wanderson na intermediária e disparou com velocidade rumo à goleira do América-MG, até bater no canto direito, garantindo ao Colorado a terceira vitória consecutiva do Colorado no Brasileirão – já são cinco rodadas sem derrotas.

O próximo adversário do Inter na competição é o Cruzeiro-MG, no estádio Beira-Rio, sábado que vem (1º). Antes, recebe o Independiente Medellín (Colômbia) às 19h desta quarta-feira (28) – uma vitória é fundamental para avançar à próxima fase da Libertadores.

Ficha técnica

— América-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Wanderson, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal (Emmanuel Martínez), Breno (Benítez) e Juninho; Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda), Aloísio (Wellington Paulista) e Everaldo (Alê). Técnico: Vágner Mancini.

— Inter: John; Igor Gomes, Nico Hernández, Rodrigo Moledo e Renê; Rómulo, Johnny e Pedro Henrique (Alemão); Jean Dias (Gabriel Barros), Wanderson (Thauan Lara) e Luiz Adriano (Campanharo). Técnico: Mano Menezes.

— Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP). VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

