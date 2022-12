Esporte De volta à Argentina, Messi posta foto abraçado à taça da Copa do Mundo na cama

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Mais de 20 milhões de pessoas curtiram sua postagem até o início da noite desta terça-feira (20). Foto: Reprodução/Redes Sociais Mais de 20 milhões de pessoas curtiram sua postagem até o início da noite desta terça-feira (20). (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Parece que Lionel Messi não quer mesmo desgrudar da Copa do Mundo. A taça conquistada pelo Argentina, no último domingo, passou, pelo menos uma noite, na cama dele. Messi “dormiu com o troféu” e publicou uma foto em suas redes sociais. Mais de 20 milhões de pessoas curtiram sua postagem até agora.

A ideia não é nova. Outros atletas fizeram o mesmo. Caso, recentemente, de Gabigol, quando o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Gabigol colocou as duas taças na cama, uma de cada lado.

Eleito melhor jogador da Copa Africana de Nações, o atacante Sadio Mané “dormiu” com a taça em sua cama. Após brilhar no título inédito de Senegal, o craque do Liverpool posou com a taça na sua cama. Nas redes sociais disse foi o melhor dia de sua vida.

O ano de 2020 foi de Robert Lewandowski. E ele resolveu publicou duas fotos com suas taças na cama. A primeira, apenas com a “orelhuda”, da Champions League. E depois com todos os outros prêmios recebidos em 2020. E quase faltou espaço na cama.

Também em 2020, Felipe Melo, do Palmeiras, publicou em seu Instagram, cenas de sua noite de sono, muito bem acompanhando pela taça da Libertadores da América. A brincadeira teve direito a vídeo colocando o troféu cuidadosamente na cama e a legenda em inglês “good night and sweet dreams” (boa noite e bons sonhos, em português).

Diego, do Flamengo, lotou a sua cama com a taça do Brasileirão de 2021, além dos filhos que o acompanharam na brincadeira. Na legenda ele perguntou: “Bom dia! Vocês dormiram bem?”.

Recorde brasileiro

Neymar ficou longe de conquistar o hexacampeonato com a Seleção na Copa do Mundo do Catar, mas pode dizer que tem a foto da história do Twitter no Brasil. A postagem do craque parabenizando Lionel Messi pelo título mundial já teve mais de 2,2 milhões de curtidas na plataforma.

“Felicidades, hermano Leo Messi”, escreveu o camisa 10 brasileiro na legenda de uma imagem em que o companheiro de PSG aparece acariciando a taça da Copa.

Com o sucesso da publicação, Neymar bate o recorde de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente eleito registrou mais de 1,7 milhão de curtidas no tuíte em que fez após derrotar Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais deste ano.

