Esporte De Zico a Pelé: clubes brasileiros homenageiam seus ídolos com estátua, busto e jogo de despedida

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

O ex-jogador do Vasco, falecido recentemente, Roberto Dinamite teve sua estátua colocada no centro do gramado de São Januário. Foto: Matheus Lima/Vasco O ex-jogador do Vasco, falecido recentemente, Roberto Dinamite teve sua estátua colocada no centro do gramado de São Januário. (Foto: Matheus Lima/Vasco) Foto: Matheus Lima/Vasco

As recentes mortes de Pelé e Roberto Dinamite, ídolos do futebol brasileiro, emocionaram torcedores de Santos, Vasco e de tantos outros clubes do País. O velório do Rei do Futebol recebeu mais de 200 mil pessoas na última semana. Zico, Cafu e Jorginho, além de outros seis campeões mundiais, acompanharam a cerimônia do ídolo cruzmaltino.

Além desse fenômeno, a morte dos jogadores levanta uma questão na realidade do futebol: como os ídolos dos clubes, em especial os brasileiros, são homenageados, seja em vida ou de forma póstuma? Após seus falecimentos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que a avenida em frente ao Maracanã passaria a se chamar Rei Pelé, enquanto o trecho em frente ao Estádio São Januário, do Vasco, recebeu o nome de Avenida Roberto Dinamite. O político, que é torcedor do Vasco, também esteve presente no velório de Dinamite, realizado nesta semana.

No esporte, há algumas formas de os clubes homenagearem seus ídolos. Estátuas, bustos, jogos de despedida e aposentar os números das camisas são alguns dos gestos mais comuns escolhidos para as cerimônias.

No caso de Pelé, o Santos já havia anunciado, antes mesmo de sua morte, que o escudo da equipe passaria a carregar, ao lado das estrelas em alusão ao bicampeonato mundial, uma coroa, em referência ao título de Rei do Futebol. Andrés Rueda, presidente do clube, também cogitou aposentar a camisa 10 do ídolo, mas desistiu, respeitando um desejo do próprio jogador. “É melhor deixar o número 10 (para ser usado) porque assim o pessoal nunca vai esquecer”, disse Pelé, em entrevista ao canal Desimpedidos, em 2017.

Eterno, Pelé também contou, ainda em vida, com uma estátua em sua homenagem em Três Corações, sua cidade-natal. O monumento fica localizado na Rodovia Fernão Dias e se tornou ponto turístico na região do Sul de Minas. Assim como ele, Roberto Dinamite também recebeu a homenagem em vida em São Januário, no último ano.

“Quero agradecer a torcida do Vasco em todo o Brasil, a diretoria, aos meus companheiros, adversários. O Vasco foi e continua sendo importante na minha vida. Estou feliz e emocionado. O meu desejo é ver novamente o Vasco forte, campeão”, afirmou Dinamite. O evento contou com a presença de Zico, rival dentro de campo pelo Flamengo.

Ídolos do futebol

A construção de estátuas, em nome dos ídolos, é o gesto mais comum por parte dos clubes brasileiros. Zico, na Gávea, no Ninho do Urubu e no Maracanã; Zagallo, em frente ao Estádio Nilton Santos; Ademir da Guia, na sede do Palmeiras; Bellini, no Maracanã; e Renato Gaúcho, na Arena do Grêmio, são alguns dos ídolos brasileiros que receberam as homenagens ainda em vida.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, chegou a cogitar a construção de um busto em homenagem ao atacante Fred após sua aposentadoria, em junho de 2022. Ele afirmou que o ideal seria uma ação colaborativa dos torcedores, assim como ocorreu para a construção das estátuas do ex-goleiro Carlos Castilho e dos ex-atacantes Washington e Assis.

Sócrates, do Corinthians, Garrincha, pelo Botafogo, e Fernandão, capitão do Internacional no Mundial de 2005, também tiveram estátuas construídas em suas homenagens, mas após seus falecimentos. O alvinegro paulista conta no Parque São Jorge, sua sede do clube social em São Paulo, com inúmeros bustos de outros ídolos da equipe, como Basílio, Ronaldo Giovanelli, Neco, entre outros.

