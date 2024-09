Política Debate com cadeirada de Datena em Pablo Marçal repercute na imprensa internacional

16 de setembro de 2024

Reportagens descrevem o caso como "chocante". (Foto: Reprodução de vídeo)

O episódio de provocação que culminou em uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) contra Pablo Marçal (PRTB), ambos candidatos à prefeitura de São Paulo, repercutiu em alguns dos maiores jornais do mundo.

A cena que ocorreu na noite de domingo (15), durante o debate da TV Cultura, foi assunto dos periódicos americanos The New York Times e The Washington Post, além do La Nación, da Argentina, e Daily Mail, da Inglaterra.

A agressão ocorreu após uma provocação do ex-coach em um bloco anterior do debate, quando ele mencionou uma denúncia de assédio sexual contra o apresentador. Datena partiu para cima de Marçal com uma cadeira, após ser provocado pelo candidato do PRTB, que disse que ele tentou agredi-lo no último debate, mas não teve coragem. Após a agressão, o programa foi suspenso temporariamente, o tucano foi expulso e o empresário foi levado ao hospital.

Veja o que dizem as principais manchetes:

The New York Times

O título da reportagem do jornal norte-americano The New York Times afirma que a cadeirada “virou o debate de cabeça para baixo”, e que o “impressionante ataque” provavelmente vai reordenar a disputa pela Prefeitura.

O periódico ainda qualifica as atitudes anteriores de Marçal como “ataques irritantes, duros e às vezes enganosos”. Ao narrar o episódio, a reportagem menciona a provocação de Marçal, afirmando que Datena “não era homem o suficiente” para cumprir o que supostamente queria ter feito no debate anterior, quando deixou o púlpito e se aproximou do influenciador.

The Washington Post

A reportagem do jornal norte-americano The Washington Post afirma que o episódio mergulha a disputa da maior cidade do hemisfério ocidental no “caos político” e afirma que, segundo a equipe de Marçal, o ex-coach fraturou a costela.

Daily Mail

O jornal britânico Daily Mail, além de noticiar a agressão, também compartilhou em suas redes sociais o vídeo no momento em que Marçal é acertado por Datena com a cadeira. “Este é o momento chocante em que um apresentador de TV brasileiro e candidato a prefeito esmaga um rival político na cabeça, usando uma cadeira de ferro, durante um acalorado debate eleitoral”, escreveu o jornal.

La Nación

O periódico argentino La Nación também compartilhou o vídeo da agressão, afirmando que Datena reagiu da pior maneira possível às provocações e insultos Marçal. “Agrediu-o fisicamente na frente das câmeras.”

Em outra matéria na editoria de Brasil, o jornal afirma que Marçal é comparado ao presidente argentino Javier Milei e faz um perfil do “disruptivo candidato antipolítica” que foi atacado por uma cadeira.

2024-09-16