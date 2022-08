Porto Alegre Debates sobre a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre continuam neste domingo

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

No domingo (28) os moradores na Região de Planejamento 6 serão recebidos na Escola Neusa Goulart Brizola (Rua Monsenhor Ruben Neis, 430, bairro Cavalhada). Foto: Alex Rocha/PMPA No domingo (28) os moradores na Região de Planejamento 6 serão recebidos na Escola Neusa Goulart Brizola (Rua Monsenhor Ruben Neis, 430, bairro Cavalhada). (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A rodada de atividades do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental chega aos bairros Humaitá e Cavalhada neste final de semana. Os encontros buscam ouvir da comunidade as necessidades e potencialidades de cada região para construção das propostas do projeto de lei que será encaminhado aos vereadores até agosto de 2023.

Na manhã deste sábado (27) a atividade aconteceu na Escola Vereador Antônio Giúdice (rua Caio Brandão de Mello, 1, bairro Humaitá). O encontro foi voltado à Região de Planejamento 2, para os bairros do continente, que engloba Farrapos, Humaitá, Navegantes, São Geraldo, Anchieta, São João, Santa Maria Goretti, Higienópolis, Boa Vista, Passo D’Areia, Jardim São Pedro, Jardim Floresta, Cristo Redentor, Jardim Lindóia, São Sebastião, Vila Ipiranga, Jardim Itú, Jardim Europa.

Região de Planejamento 6

Já no domingo, 28, os moradores na Região de Planejamento 6 serão recebidos na Escola Neusa Goulart Brizola (Rua Monsenhor Ruben Neis, 430, bairro Cavalhada), também das 10h às 15h. Esta região compreende os bairros Camaquã, Cavalhada, Nonoai, Teresópolis, Vila Nova, Vila Assunção, Tristeza, Vila Conceição, Pedra Redonda, Ipanema, Espírito Santo, Guarujá, Serraria, Hípica, Campo Novo, Jardim Isabel, Aberta dos Morros e Sétimo Céu.

A população poderá visitar a exposição com dados coletados nas oficinas realizadas em 2019 e fazer suas contribuições. Técnicos da Diretoria de Planejamento Urbano da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) ficam à disposição para tirar dúvidas e receber sugestões sobre temas como mobilidade, segurança, limpeza urbana, equipamentos de saúde e de educação, entre outros. A atividade é aberta ao público e não há necessidade de inscrição.

A exposição de revisão do Plano Diretor percorrerá todas as regiões de planejamento da cidade nos fins de semana de agosto e setembro.

Consulta Pública

A participação da população nas discussões para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) pode ser feita também via consulta pública on-line, disponibilizada neste link. Saiba mais clicando aqui.

Exposição de Revisão do Plano Diretor

27/08 – sábado

Local: Escola Vereador Antônio Giúdice – Rua Caio Brandão de Mello, 1, Humaitá

28/08 – domingo – 10h às 15h

Local: Escola Neusa Goulart Brizola – Rua Monsenhor Ruben Neis, 430, Cavalhada

