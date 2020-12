Celebridades Deborah Secco mostra sua árvore de Natal enorme, montada por empresa de decoração de festas

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Já é Natal por aqui", escreveu Deborah, que confessou que contratou um a empresa especializada em decoração de eventos para montar a árvore Foto: Reprodução/Instagram "Já é Natal por aqui", escreveu Deborah, que confessou que contratou um a empresa especializada em decoração de eventos para montar a árvore. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco já está em clima de festas de fim de ano no apartamento em que mora no Rio. A atriz compartilhou em seu Instagram neste sábado (12) a sua enorme árvore de Natal, repleta de enfeites e luzinhas.

“Já é Natal por aqui”, escreveu Deborah, que confessou que contratou um a empresa especializada em decoração de eventos para montar a árvore. “Vocês arrasam”, agradeceu ela.

No último dia 6, Deborah fez uma festa para comemorar os 5 anos da filha, Maria Flor, de seu casamento com Hugo Moura. O evento aconteceu em uma casa de festas no Rio de Janeiro. O tema da festa foi Barbie Pet Shop e teve número reduzido de convidados para seguir as recomendações do protocolo de segurança contra a Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades