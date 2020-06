Porto Alegre Decisão sobre ampliar ou reduzir as restrições de atividades em Porto Alegre será anunciada na semana que vem

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Precisamos agir com cautela", destacou Marchezan Foto: Cesar Lopes/PMPA "Precisamos agir com cautela", destacou Marchezan. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, presidiu, na manhã desta quarta-feira (10), a reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. A partir da análise dos dados apresentados, ele decidiu seguir com as restrições definidas pelo Decreto nº 20.534 e suas alterações.

Havia a expectativa de flexibilização de atividades como feiras de artesanato, treinamentos coletivos de esporte profissional, cursos livres e escolas de idiomas, eventos corporativos e alteração do horário de funcionamento da construção civil e agências bancárias.

A próxima reunião do comitê acontece nesta sexta-feira (12). A decisão de ampliar ou reduzir as restrições, no entanto, deve ser anunciada na segunda-feira (15), de acordo com a prefeitura.

Com quase 70 leitos de UTI ocupados por pacientes com coronavírus na Capital, o prefeito optou por monitorar, por mais alguns dias, a situação epidemiológica para a tomada de novas decisões. “Entendemos que este aumento na ocupação de leitos se dá de acordo com o esperado, mas precisamos agir com cautela e, por isso, vamos continuar monitorando a velocidade de evolução dos casos”, explicou o prefeito.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre