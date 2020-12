Esporte Decisões no Gigante do Beira-Rio!

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

D'Alessandro se despede do Inter contra o Palmeiras no Beira-Rio.

O duelo entre Internacional e Palmeiras, relativo à rodada 26 do Brasileirão, pode vir a ser fundamental para as contas finais da edição 2020 da Série A. Os atuais 5º e 4º classificados, respetivamente, vão se enfrentar neste final de semana, apontando pelo menos, a uma vaga no G4 brasileiro. Mas quem é o favorito desse grande duelo?

A fase que o Internacional de Abel Braga atravessa não é a melhor, contrastando com o excelente período que o Verdão de Abel Ferreira está vivendo. Porém, o Internacional vem melhorando desde que entrou em dezembro. A melhor prova disso, é que foi capaz de vencer de 0x1 o Boca Juniors em plena Bombonera, apesar de sair eliminado das semifinais da Libertadores, mas somente nos pênaltis.

Entre duas grandes partidas diante do gigante argentino, empatou no campo do Atlético Mineiro (2×2), e superou o Botafogo (2×1) na última rodada, recuperando alguma confiança e motivação, antes deste jogo bastante importante. É que o adversário desta rodada está em igualdade pontual, apimentando ainda mais uma partida. Essa injeção de confiança vem no melhor momento para o time.

Do lado do Verdão, que tem um jogo em atraso em relação ao Internacional e que chega no Pinheiro Borda com moral, depois da classificação para as semifinais da Libertadores, o momento também parece ser o ideal para esta deslocação a um campo difícil, onde o clube paulista empatou de 1 a 1 na temporada passada.

Vale relembrar que também no primeiro turno do campeonato, em São Paulo, Palmeiras e Inter voltaram a empatar (1×1), deixando antever uma confrontação de grande equilíbrio e com todos os ingredientes reunidos para um grande show, decidido em um detalhe. Mas apesar do equilíbrio aparente, quem é o real favorito desse jogo?

Para responder, o melhor é recorrer a uma fonte imparcial, como é o caso das casas de apostas. O comparador de cotas, Sportytrader, confirma que o equilíbrio é quase total. Existe porém uma pequena diferença, que podemos atribuir ao fator casa do Inter, que é ligeiramente favorito. A melhor cota é de 2.75 para a vitória alegrense, contra 2.85 do Palmeiras.

A margem acaba sendo mínima, por isso, apostar na vitória de um ou de outro, acabaria sempre sendo um risco. Quem se atrever, pode justamente se precaver, aproveitando um dos bônus presentes na página das melhores ofertas de casas de apostas do Sportytrader.pt . Do nosso lado, não iremos arriscar, apenas assistir àquele que se avizinha como o melhor duelo da rodada!

