Rio Grande do Sul Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Rodovida 2020/2021

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

No Rio Grande do Sul, a operação foi lançada nesta sexta-feira. Foto: Divulgação/PRF No Rio Grande do Sul, a operação foi lançada nesta sexta-feira. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na tarde desta quinta-feira (17), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) lançou nacionalmente a Operação Rodovida 2020/2021, que ocorrerá até 21 de fevereiro de 2021. No Rio Grande do Sul, a operação foi lançada nesta sexta-feira (18) através do Instagram.

Prevendo o aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais devido aos deslocamentos para o veraneio e festejos de Natal, Ano Novo e Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal se articula com outros órgãos de segurança e trânsito das esferas municipal, estadual e federal para reforçar de forma qualificada o policiamento e a fiscalização.

Operações integradas com outros órgãos, reforço nas escalas e policiamento especializado com utilização de helicópteros, drones, motocicletas e tecnologia da informação farão parte da rotina durante o período.

A operação terá dois focos distintos mas integrados:

– o trânsito, com atividades de fiscalização, prevenção de acidentes e educação, além de capitanear ações nas áreas de saúde e infraestrutura. A fiscalização de trânsito será reforçada nos locais e horários com maior índice de acidentalidade e criminalidade, coibindo, principalmente, as infrações como ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool, que são as que mais contribuem para a ocorrência de graves acidentes.

– o combate ao crime, com foco na promoção da sensação de segurança dos usuários das rodovias e no enfrentamento às organizações criminosas, com presença ostensiva dos policiais e com ações baseadas em informações de inteligência.

Previsão de aumento de fluxo

Anualmente ocorrem aumentos de fluxo no verão, em especial nos períodos que antecedem e sucedem os feriados prolongados.

Para o Natal é esperado aumento de fluxo durante a tarde e a noite de quarta-feira (23), manhã de quinta-feira (24) e durante a tarde e a noite de domingo (27). São esperados pontos de lentidão nas rodovias da região metropolitana de Porto Alegre, em especial BR 290 (trecho da Freeway e de Eldorado do Sul), BR 116 (trecho entre a capital e a serra gaúcha, e trecho entre Guaíba e Barra do Ribeiro) e BR 386 ( entre Canoas e Lajeado).

Na virada de ano é esperado aumento de fluxo durante a tarde e a noite de quarta-feira (30), manhã de quinta-feira (31) e durante a tarde e a noite de domingo (03). São esperados pontos de lentidão nas rodovias da região metropolitana de Porto Alegre.

Preparação para viagem

A PRF lembra que o condutor deve estar descansado, sem ter ingerido bebida alcoólica, respeitar a sinalização e as regras de trânsito, e só iniciar a viagem após colocar o cinto de segurança e se assegurar que todos os ocupantes do carro também colocaram.

Já o veículo deve estar devidamente revisado, principalmente com relação a pneus, freio e suspensão. Importante também que sejam verificadas as condições do limpador de para-brisa, da iluminação e da sinalização.

