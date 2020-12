Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 5.887 novos casos da Covid-19 e mais 63 óbitos

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (18) 5.887 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 63 óbitos, ocorridos entre 18 de novembro e 17 de dezembro. O total de casos confirmados é de 400.537 e o de óbitos, 8.007. Os recuperados são 372.019 (93% dos casos). A atualização teve ainda 167 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Alegrete (mulher, 75 anos);

Alvorada (homem, 51 anos);

Alvorada (homem, 70 anos);

Alvorada (mulher, 67 anos);

Bagé (homem, 75 anos);

Bagé (mulher, 70 anos);

Barra do Ribeiro (mulher, 92 anos);

Cachoeira do Sul (mulher, 86 anos);

Cachoeira do Sul (homem, 57 anos);

Cachoeirinha (homem, 83 anos);

Campo Bom (homem, 81 anos);

Campo Bom (homem, 65 anos);

Canela (mulher, 69 anos);

Canela (mulher, 82 anos);

Canguçu (homem, 87 anos);

Canoas (homem, 91 anos);

Capão do Leão (homem, 42 anos);

Capão do Leão (mulher, 78 anos);

Carlos Barbosa (homem, 77 anos);

Caxias do Sul (homem, 60 anos);

Caxias do Sul (mulher, 94 anos);

Caxias do Sul (mulher, 62 anos);

Entre-Ijuís (mulher, 78 anos);

Esteio (mulher, 70 anos);

Esteio (mulher, 69 anos);

Farroupilha (mulher, 88 anos);

Gramado Xavier (mulher, 86 anos);

Ibiraiaras (homem, 83 anos);

Ivoti (homem, 69 anos);

Jaguari (mulher, 78 anos);

Lajeado (homem, 78 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 41 anos);

Novo Hamburgo (homem, 51 anos);

Palmeira das Missões (mulher, 71 anos);

Panambi (mulher, 54 anos);

Parobé (mulher, 83 anos);

Paverama (homem, 80 anos);

Pelotas (homem, 91 anos);

Pelotas (mulher, 83 anos);

Pelotas (homem, 65 anos);

Pelotas (homem, 49 anos);

Pelotas (homem, 79 anos);

Pelotas (mulher, 39 anos);

Porto Alegre (homem, 18 anos);

Porto Alegre (homem, 83 anos);

Porto Alegre (homem, 78 anos);

Porto Alegre (mulher, 53 anos);

Porto Alegre (homem, 71 anos);

Rio Grande (homem, 76 anos);

Santa Maria (mulher, 106 anos);

Santa Maria (mulher, 84 anos);

Santa Maria (homem, 55 anos);

Santiago (homem, 85 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 62 anos);

São Leopoldo (homem, 73 anos);

São Leopoldo(mulher, 80 anos);

São Lourenço do Sul (mulher, 49 anos);

Tramandaí (homem, 78 anos);

Tramandaí (homem, 87 anos);

Uruguaiana (homem, 37 anos);

Viamão (homem, 95 anos);

Viamão (homem, 73 anos);

Viamão (homem, 68 anos).

