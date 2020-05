Rio Grande do Sul Decreto com novas regras sobre distanciamento controlado no Rio Grande do Sul será anunciado neste sábado

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Eduardo Leite durante live nesta sexta-feira. Foto: Reprodução/Facebook Eduardo Leite durante live nesta sexta-feira. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O novo decreto com novas regras sobre distanciamento controlado no Rio Grande do Sul deverá ser anunciado pelo governador Eduardo Leite neste sábado (8), segundo ele mesmo informou durante live diária durante a tarde. A previsão é de que o anúncio seja feito às 16h. O governador afirmou que está recebendo sugestões, que poderiam ser enviadas até esta sexta.

O distanciamento controlado permitirá a flexibilização ou endurecimento de regras com base no impacto semanal do coronavírus em cada uma das 20 regiões do Estado. Conforme acontecer a proliferação do vírus e de acordo com a taxa de ocupação de leitos de UTI, será definida, a cada semana, uma bandeira de risco (amarela, laranja, vermelha e preta) para cada região.

