Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Os 26 decretos publicados até agora pela Prefeitura de Porto Alegre para combater a propagação da Covid-19 (novo coronavírus) reduziram a movimentação das pessoas nas ruas da cidade. A circulação de veículos no domingo (22), registrou diminuição de 60% em comparação com o anterior, 15 de março, enquanto o número de passageiros nos ônibus teve redução de 57% em relação ao sábado de 14 de março. Os dados foram compartilhados pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior nesta segunda-feira (23).

O chefe do Executivo garantiu que trabalha em jornada dupla, ao lado de sua equipe de governo, para fazer tudo o que esteja ao alcance para evitar que ocorra o que acontece na Itália, onde os médicos são obrigados a escolher quem vai para UTI. “É importante pararmos nestes 30 dias no que for possível para analisar os resultados e tomar as medidas necessárias para procrastinar essa situação, deixando claro que o foco é nos idosos e na população que mais precisa dos serviços essenciais”.

Além dos decretos, o prefeito lembra de outras medidas que foram adotadas, como instalação de nove tendas em locais afastados, que receberão pessoas com problemas respiratórios e sintomas de coronavírus; e convênios com farmácias para vacinação. Também está sendo estudado um formato de transporte para os mais vulneráveis com dificuldade de locomoção; e a compreensão de táxis e aplicativos para fixarem valor baixo e unitário para que essas pessoas consigam ter acesso à vacinação.

Prefeito em quarentena

Marchezan está em quarentena desde a noite de sexta-feira (20), devido a contato com caso confirmado de coronavírus do dirigente do Inter, Marcelo Medeiros, durante jantar no dia 11 de março. Segundo a prefeitura, ele não apresenta qualquer sintoma de contágio e, conforme recomendação do Ministério da Saúde, não é necessária a realização de testes. No entanto, também seguindo orientação, e por precaução em relação à sua equipe, entrou em isolamento domiciliar logo após a divulgação da notícia. A quarentena termina no dia 30 de março, quando fecham os 14 dias desde o contato com a pessoa testada positivamente. Esse é o prazo considerado para o contágio.

