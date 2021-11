Rio Grande do Sul Defensoria Pública faz mutirão de atendimentos jurídicos em Rio Grande

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

A atividade ocorrerá no Largo Barbosa Coelho. Foto: Divulgação A atividade ocorrerá no Largo Barbosa Coelho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta (24) e quinta-feira (25) a Defensoria Pública realizará um mutirão de atendimentos na cidade de Rio Grande, no Sul do Estado. Com a participação de diferentes equipes dos núcleos especializados da instituição, a atividade ocorrerá das 9h às 17, no Largo Barbosa Coelho, ao lado da Biblioteca Riograndense e do Mercado Público.

No local, a população poderá tirar dúvidas e encaminhar atendimentos nas áreas de atuação da DPE, como família, saúde, consumidor, criança e adolescente, moradia, direitos da mulher, direitos humanos e defesa criminal. Entre os assuntos que costumam ser mais frequentes nos atendimentos estão guarda, pensão alimentícia, fornecimento de medicamentos, revisão de contratos com instituições financeiras, inventário e outras questões patrimoniais, moradia, entre outros.

A assistência jurídica será prestada por defensores e servidores públicos, na unidade móvel da DPE/RS. Além de orientação jurídica, a ideia é educar os cidadãos para que conheçam seus direitos e as diversas áreas de atuação da Defensoria Pública do Estado.

Ainda na região sul, será realizado atendimento no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Pelotas, onde serão analisados os processos em andamento dos internos.

