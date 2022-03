Porto Alegre Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva forte a partir desta quarta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Não estão descartadas eventuais queda de granizo e descargas elétricas.

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de chuva volumosa (acima de 60 milímetros), temporal e ventos de até 80 quilômetros por hora, a partir da meia noite dessa quarta-feira (23). Não estão descartadas eventuais queda de granizo e descargas elétricas. A condição climática pode se estender até o fim da noite de sexta-feira (25)

O alerta é preventivo e feito com base nas informações emitidas pela Sala de Situação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais, estão em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento.

Em caso de dúvidas e emergências, a população deve telefonar para a Defesa Civil (telefone 199) ou Corpo de Bombeiros (193).

