Porto Alegre Defesa Civil alerta para possibilidade de chuvas intensas no final de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

As condições meteorológicas indicam chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas, já a partir de sábado. Foto: Cesar Lopes/PMPA As condições meteorológicas indicam chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas, já a partir de sábado. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta preventivo para a população em virtude da previsão de fortes chuvas que deverão ocorrer entre este sábado (15) e a segunda-feira (17). De acordo com as informações fornecidas pela Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS), as condições meteorológicas indicam chuvas moderadas a fortes, acompanhadas de descargas elétricas, já a partir de sábado.

– Sábado: As condições atmosféricas indicam a possibilidade de chuvas moderadas a fortes, com incidência de descargas elétricas. Antes da precipitação, são esperadas rajadas de vento entre 30 e 55 km/h.

– Domingo: A intensidade das chuvas deve aumentar, com volumes diários previstos entre 40 e 70 milímetros, podendo ultrapassar os 110 milímetros em algumas regiões. Os ventos podem atingir velocidades superiores a 60 km/h durante as instabilidades.

– Segunda-feira: A atuação de uma frente fria semiestacionária na faixa norte do Estado manterá a tendência de chuvas intensas.

A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), composta por diversos órgãos municipais e estaduais, está monitorando a situação e pronta para prestar assistência à população conforme necessário.

Recomendações

A Defesa Civil orienta os cidadãos a tomarem algumas precauções durante o período de alerta:

1.Observe mudanças no terreno e busque abrigo temporário junto a parentes, amigos ou nos locais disponibilizados pela prefeitura, caso necessário.

2. Procure locais seguros e evite transitar em áreas sujeitas a alagamentos, inundações e deslizamentos.

3. Não enfrente o mau tempo e mantenha-se afastado de postes, árvores e placas de sinalização ou publicitárias.

Em caso de dúvidas ou emergências, a Defesa Civil pode ser contatada pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros pelo número 193. A população é encorajada a seguir estas recomendações para garantir a segurança durante o período de intensas chuvas previstas para o final de semana.

2024-06-13