Porto Alegre Defesa Civil de Porto Alegre alerta para possibilidade de chuvas de intensidade forte no início desta semana

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). Foto: Alex Rocha/PMPA Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193). (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Defesa Civil Municipal lançou um alerta preventivo para chuvas de intensidade forte (volumes entre 60 e 90 milimetros) e possíveis ventos intensos. O evento poderá iniciar-se nesta segunda-feira (6), e se estender até o meio-dia de terça-feira (7).

O alerta segue os prognósticos da Sala de Situação do Estado (Sema/RS). A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais, está em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

