Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

As águas do Guaíba invadiram a região após as fortes chuvas Foto: Bárbara Barbieri/Defesa Civil/PMPA As águas do Guaíba invadiram a região após as fortes chuvas. (Foto: Bárbara Barbieri/Defesa Civil/PMPA) Foto: Bárbara Barbieri/Defesa Civil/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre, em ação conjunta com o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Marinha do Brasil, intensificou, neste fim de semana, as operações de resgate no bairro Arquipélago devido à elevação do nível do Guaíba.

Neste domingo (22), em barcos e motos aquáticas, as equipes percorreram o braço Norte da Ilha dos Marinheiros para oferecer acolhimento, mas as famílias visitadas preferiram permanecer nas suas residências.

No sábado (21), mais de 20 pessoas foram resgatadas e encaminhadas para casas de familiares. Quem necessitar abrigo deve solicitar diretamente aos agentes da Defesa Civil e demais órgãos que percorrem as ruas internas das ilhas ou, então, pelo telefone 199.

“As operações são conduzidas de forma coordenada com as forças de segurança e salvamento, com foco no monitoramento e na retirada de pessoas em áreas de risco. Nossas equipes seguem patrulhando a região para atender pedidos de resgate, além de prestar suporte às famílias que ainda permanecem nas residências”, explicou o chefe da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues.

Acolhimento emergencial

O abrigo na Arena KTO, na avenida Severo Dullius, permanece aberto. Neste domingo, havia mais de 50 pessoas no local, além de animais de estimação. As famílias abrigadas são oriundas dos bairro Humaitá e Farrapos, da Ilha da Pintada, da Ilha Grande dos Marinheiros e da Ilha do Pavão.

2025-06-22