Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

O sistema usa inteligência artificial para auxiliar na elaboração de minutas de sentença Foto: Divulgação

O TRT-4 (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região), com sede em Porto Alegre, assinou um acordo de cooperação técnica para o compartilhamento da ferramenta Galileu com os TRTs dos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas/Roraima, Paraíba, Goiás, Alagoas e Piauí. Desenvolvido pela Justiça do Trabalho gaúcha, o sistema usa inteligência artificial para auxiliar na elaboração de minutas de sentença.

O Galileu é um assistente com tarefas de inteligência artificial que realiza a leitura automática de peças processuais. A partir disso e de dados estruturados, sugere minutas de relatórios, sumarização de tópicos e de estruturação ordenada da decisão. Na sequência, para cada capítulo da minuta, apresenta textos potenciais para subsidiar a fundamentação. Para tanto, vale-se do PangeaGab, um banco de dados validado pelo magistrado, com seus textos de gabinete, precedentes qualificados e avaliações de jurisprudência consolidada no TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Segundo a Justiça do Trabalho gaúcha, a ferramenta tem a garantia da revisão humana em cada etapa, não apenas no resultado final. Além de agilizar o processo decisório, o Galileu também busca garantir maior coerência e segurança na produção das sentenças. No primeiro mês de uso, em abril deste ano, o sistema auxiliou na geração de 1.954 minutas, o que corresponde a 108,5 sentenças por dia útil.

O acordo de cooperação para o uso da ferramenta foi assinado durante a reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, em Canela, na Serra Gaúcha, na semana passada.

2025-06-22