Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Em publicação no X, o ministro Paulo Teixeira afirmou que o ataque fere o direito internacional Foto: Reprodução Em 2025, autoridades do Brasil e do Irã se reuniram diversas vezes em Brasília, durante os eventos preparatórios para a Cúpula dos Chefes de Estado do Brics. Na foto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. (Foto: Reprodução)

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, condenou, neste domingo (22), os ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas. Em publicação no X, Paulo Teixeira afirmou que o ataque fere o direito internacional. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre os ataques.

“O ataque norte-americano ao Irã, ordenado por Trump, fere frontalmente o direito internacional e o próprio direito interno, já que não foi aprovado pelo congresso norte-americano. Trump é cúmplice dos crimes do governo de extrema-direita de Netanyahu”, disse.

Na noite deste sábado (21), o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que as Forças Armadas americanas concluíram um “ataque muito bem-sucedido” contra as instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan.

A relação bilateral entre Brasil e Irã vive um momento de estabilidade, após um curto período de tensão durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegou a criticar publicamente o regime iraniano.

Em 2025, autoridades do Brasil e do Irã se reuniram diversas vezes em Brasília, durante os eventos preparatórios para a Cúpula dos Chefes de Estado do Brics, que acontece em julho, no Rio de Janeiro.

Foram reuniões ministeriais com representantes dos países do bloco econômico, tratando de temas específicos como agropecuária, infraestrutura e saúde. A expectativa é que autoridades iranianas e brasileiras voltem a se encontrar durante a cúpula.

O Irã passou a integrar o Brics em 2024, quando o grupo foi ampliado. Na ocasião, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou que os Brics são “uma saída para o totalitarismo dos EUA”. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com o fluxo de comércio que ultrapassou a casa dos US$ 80 bilhões em 2024.

Ataques dos EUA

Em pronunciamento na Casa Branca, Donaldo Trump afirmou que “o alvo dessa noite foi o mais difícil e letal” e espera que não sejam necessárias novas ações do tipo contra o Irã. Por outro lado, ressaltou que se não houver paz, os EUA irão atrás de outros alvos.

“Irã, o bully do Oriente Médio, deve agora fazer a paz. Se isso não acontecer, ataques futuros serão muito maiores e mais fáceis”, disse. No dia 12 de junho, Israel lançou o que chamou de “ataques preventivos” contra o Irã. Os alvos foram militares em altos cargos e cientistas do programa nuclear iraniano.

Os Estados Unidos vinham negociando a retomada do acordo nuclear que previa o compromisso do Irã de desenvolver energia nuclear exclusivamente para fins pacíficos. Nos últimos meses, porém, as tratativas começaram a se desgastar.

“Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento do Irã e parar a ameaça nuclear em posse do Estado número 1 em patrocínio do terrorismo”, continuou Trump. “Os ataques foram um sucesso militar espetacular. As instalações chave de enriquecimento do Irã foram completamente e totalmente obliteradas”, enfatizou.

