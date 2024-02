Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul monitora formação de ciclone em alto mar

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o órgão, os ventos podem variar entre 35 e 55 km/h na faixa Litorânea Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou nota neste sábado (17) sobre a formação de um ciclone subtropical em alto mar nos próximos dias e que deve favorecer o aumento da nebulosidade na metade Leste do Estado. Segundo o órgão, os ventos podem variar entre 35 e 55 km/h na faixa Litorânea.

Os maiores impactos do ciclone subtropical devem ser sentidos em alto mar, com ondas entre 3 e 5 metros e ventos intensos passando dos 80 km/h.

As equipes da Casa Militar – Defesa Civil e da Sala de Situação do RS monitoram a evolução desse fenômeno. Segundo a Defesa Civil estadual, as equipes estão prontas para acionamento, caso necessário.

De acordo com nota, se for identificado algum risco no território do Estado do Rio Grande do Sul, alertas preventivos serão produzidos para a orientação das população gaúcha.

De acordo com a Metsul Meteorologia, o ciclone deve passar de subtropical a tropical nos próximos dias, o que é menos comum em nossa área. Nos últimos 15 anos foram só três tempestades tropicais no litoral brasileiro. Anita (2010), Iba (2019) e 01Q (2021). Em 2004, Catarina foi ciclone tropical que se intensificou de tempestade tropical para um furacão ao atingir ventos sustentados acima de 119 km/h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/defesa-civil-do-rio-grande-do-sul-monitora-formacao-de-ciclone-em-alto-mar/

Defesa Civil do Rio Grande do Sul monitora formação de ciclone em alto mar

2024-02-17