Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Temperaturas máximas podem chegar perto de 40°C na Capital e no interior do Estado nesta semana Foto: Divulgação/PMPA Temperaturas máximas podem chegar perto de 40°C na Capital e no interior do Estado nesta semana. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para uma nova onda de calor na Capital nesta semana, com os termômetros podendo chegar perto de 40ºC.

Recentemente, os porto-alegrenses e os moradores de outras cidades gaúchas já sofreram com as altas temperaturas. Confira a previsão do tempo:

Segunda-feira (24) – Predomínio de sol e baixos níveis de umidade do ar (20% a 30%). As temperaturas oscilam entre 22ºC e 35ºC, com ventos de leste/nordeste, com intensidade média de 8 km/h.

Terça-feira (25) – Sol entre nuvens e baixa umidade do ar (20% a 30%). Mínima de 24ºC e máxima de 39ºC. Ventos variáveis com intensidade média de 9 km/h.

Quarta-feira (26) – Sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva entre o final da tarde e o começo da noite (acumulados de até 10 milímetros). Segue o forte calor, com a temperatura podendo alcançar 37ºC. Ventos de norte/noroeste, com intensidade média de 7 km/h.

Quinta-feira (27) – O dia terá aumento de nebulosidade e condição para pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite, com acumulados pontuais de até 15 milímetros. As temperaturas ficam entre 25°C e 31°C. Ventos de leste, com intensidade de 10 km/h.

Sexta-feira (28) – Dia ensolarado com algumas nuvens. As temperaturas oscilam entre 24ºC e 32ºC. Ventos de norte, com intensidade média de 7 km/h.

Sábado (1º) – Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 26°C e 35°C e ventos de norte/noroeste, de até 5 km/h.

Interior do Estado

Além de Porto Alegre e da Região Metropolitana, a nova onda de calor também atinge o interior do Rio Grande do Sul, principalmente as regiões Oeste, Noroeste, Centro, Campanha, Sul e dos Vales.

