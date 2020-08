A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para risco de temporais na Capital nesta terça-feira (11) e nesta quarta-feira (12), com acumulado de chuva próximo a 75 milímetros.

O maior volume deve ocorrer entre a noite desta terça e as 10h desta quarta. Também há previsão de rajadas de vento, segundo prognósticos divulgados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência, integrada por órgãos municipais, informaram que estão em alerta acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

Em caso de emergência, a orientação é telefonar para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).

Durante as tempestades, as pessoas devem abrigar-se em local seguro, manter-se afastadas de postes, árvores e placas de publicidade, desligar equipamentos da rede elétrica e evitar alagamentos.