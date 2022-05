Rio Grande do Sul Defesa Civil emite alerta para risco de transbordamento de rios em parte do RS

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

Há risco de transbordamento de rios nas áreas em vermelho no mapa. A vigência do alerta é até as 15h15 desta terça-feira (3). Foto: Reprodução/Instagram Há risco de transbordamento de rios nas áreas em vermelho no mapa. A vigência do alerta é até as 15h15 desta terça-feira (3). (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Depois de milhares de pessoas saírem de suas casas na Fronteira Oeste em função das enchentes, a semana começou com alerta da Defesa Civil sobre risco de transbordamento de rios em outros pontos do Rio Grande do Sul.

Com a previsão de fortes chuvas a partir desta terça-feira (3), é possível que haja aumento no nível das bacias hidrográficas da metade leste do RS.

Conforme monitoramento da Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), há alerta de transbordamento nas seguintes bacias hidrográficas:

Rio Apuaê-Inhandava (abrange regiões de municípios como Erechim, Lagoa Vermelha e Bom Jesus)

Rio Caí (abrange municípios como Portão, São Sebastião do Caí e Bom Princípio)

Rio do Sinos (abrange as regiões de municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo e Campo Bom)

Rio Taquari-Antas (abrange municípios como Lajeado, Guaporé e Veranópolis).

Da lista, o Rio Taquari é o que mais chama atenção por já apresentar pontos de elevação em municípios como Muçum, Encantado, Estrela, Bom Retiro do Sul e Taquari.

Outras bacias hidrográficas estão em estado de atenção, o que significa que não apresentam riscos, mas estão em áreas afetadas pela instabilidade. A orientação é ligar para os números 190 ou 193 em casos de emergências. Ciclone extratropical O registro de chuvas volumosas deve acontecer devido à formação de um ciclone extratropical. No nordeste do Rio Grande do Sul e no sudeste de Santa Catarina, especialmente, o cenário é mais preocupante, tendo em vista a previsão de até 180 milímetros de chuva em 24 horas, podendo se manter até quarta-feira (4). Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) disse que monitora os riscos de desastres no Sul do Brasil. O MDR também alertou que há riscos de deslizamentos de terra na região serrana gaúcha, no litoral sul de Santa Catarina e na Grande Florianópolis.

