Rio Grande do Sul Defesa Civil estadual notifica prefeituras sobre alto volume de chuvas e transtornos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Ao menos 20 prefeituras foram notificadas no Vale do Taquari e Vale do Caí. Foto: Divulgação/Secom Ao menos 20 prefeituras foram notificadas no Vale do Taquari e Vale do Caí. (Foto: Divulgação/Secom) Foto: Divulgação/Secom

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, por meio de seus coordenadores regionais no Vale do Taquari e Vale do Caí, notificou, nesta segunda-feira (25), 20 prefeituras dessas regiões a respeito dos alertas hidrometeorológicos referentes à previsão do tempo nos próximos dias.

De acordo com a equipe da Sala de Situação do Estado, o prognóstico para esta terça (26) e quarta-feira (27) é de temporais, descargas elétricas, eventual queda de granizo, fortes ventos e grandes volumes de chuva. Esse eventos podem ocasionar transtornos associados, como inundações e danos materiais.

No Vale do Taquari, os municípios notificados foram São Valentim do Sul, Santa Tereza, Muçum, Encantado, Roca Sales, Colinas, Arroio do Meio, Lajeado, Estrela, Cruzeiro do Sul, Bom Retiro do Sul e Taquari.

No Vale do Caí, receberam a notificação Montenegro, Pareci Novo, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Harmonia, Feliz, São José do Hortêncio e Vale Real.

Nesta quarta a chuva persiste, principalmente no Nordeste, região dos Vales e Litoral Norte, mas com volumes menores em comparação aos dias anteriores.

“Os órgãos municipais receberam as informações para que as Defesas Civis de cada cidade possam, se necessário, acionar os seus Planos de Contingência e adotar medidas preventivas de minimização dos impactos decorrentes dos transtornos associados às fortes chuvas”, explica o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira.

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas durante este mês de setembro provocaram 49 mortes no Estado, conforme o balanço da Defesa Civil divulgado às 18h desta segunda sobre as ações de resgate nas localidades atingidas.

Óbitos: 49

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 12

Santa Tereza: 1

São Valentim do Sul: 1

Desaparecidos: 9

De acordo com a lista divulgada pela Polícia Civil.

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 3

Roca Sales: 2

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 106

Desabrigados registrados: 5.177

Conforme registros efetuados pelos municípios no sistema S2iD.

Desabrigados no momento: 563

Segundo monitoramento da Secretaria de Assistência Social.

Desalojados: 22.203

Afetados: 392.917

Feridos: 943

2023-09-25