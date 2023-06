Rio Grande do Sul Defesa Civil estadual realiza capacitação e coordena simulado de gestão de desastre

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O exercício simulado mostrou possíveis danos humanos, materiais e ambientais causados por chuvas fortes. Foto: Sabrina Ribas/Casa Militar O exercício simulado mostrou possíveis danos humanos, materiais e ambientais causados por chuvas fortes. (Foto: Sabrina Ribas/Casa Militar) Foto: Sabrina Ribas/Casa Militar

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul promoveu a terceira edição do Projeto Capacitar 2023, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Foram dois dias de atividades voltadas para capacitação de agentes municipais e estaduais de Defesa Civil, com palestras e um exercício simulado.

Na terça-feira (30), as atividades tiveram como objetivo o nivelamento do efetivo da Defesa Civil estadual, com atualizações pertinentes e pautas ligadas à temática. Na quarta-feira (31) pela manhã, cerca de 140 profissionais de Defesa Civil estadual, além de coordenadores e agentes de Defesa Civil municipal assistiram a uma palestra e participaram de um simulado de gestão de desastres.

De acordo com o chefe da Casa Militar e Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, esse tipo de capacitação é de extrema relevância para todos os atores envolvidos com a temática de gestão de riscos. “Qualificar é garantir que cada um saiba exatamente seu papel e possa oferecer a melhor resposta à população, com maior agilidade e minimizando danos”, destacou.

O exercício do segundo dia da capacitação procurou demonstrar os possíveis danos humanos, materiais e ambientais em decorrência de eventos adversos, simulando um deslizamento causado por chuvas intensas. O objetivo foi preparar os agentes municipais da região e de outros municípios gaúchos para ações de prevenção, mitigação e resposta a esses eventos, testando as etapas do Plano de Contingência Municipal e avaliando a capacidade de resposta em uma situação real.

Para o subchefe da Casa Militar e subcoordenador de Proteção e Defesa Civil, coronel Marcus Oliveira, as formações continuadas que tratam de eventos adversos comuns no Rio Grande do Sul são muito importantes. “Elas sempre agregam novos contextos e informações para prevenção, preparação, mitigação e resposta a riscos e desastres, permitindo aos gestores da área uma melhor capacidade de planejamento”, frisou.

O coordenador regional de Proteção e Defesa Civil 9 e organizador do exercício, tenente-coronel Sandro da Silva, avaliou positivamente a simulação. “Todos os participantes puderam vivenciar as etapas de um Sistema de Comando de Incidentes e, a partir das experiências, poderão avaliar com mais subsídio se os Planos Municipais de Contingência atenderão às necessidades em um caso real de desastre”, explicou.

Também participaram do segundo dia da capacitação militares da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar, voluntários, agentes municipais de trânsito, da saúde e da administração da Prefeitura de Gramado, além de uma equipe de agentes da secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/defesa-civil-estadual-realiza-capacitacao-e-coordena-simulado-de-gestao-de-desastre/

Defesa Civil estadual realiza capacitação e coordena simulado de gestão de desastre

2023-06-02