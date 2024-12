Porto Alegre Defesa Civil prorroga alerta para chuvas intensas em Porto Alegre

14 de dezembro de 2024

Segundo o alerta, os acumulados de chuva podem variar entre 50 e 100 milímetros por dia. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu neste sábado (14) um novo alerta prorrogando as condições de risco climático para a capital gaúcha. Com vigência entre as 12h de hoje e as 15h de domingo (15), o comunicado é baseado em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e aponta para a possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes no município.

Segundo o alerta, os acumulados de chuva podem variar entre 50 e 100 milímetros por dia, com rajadas de vento que podem atingir entre 60 e 100 quilômetros por hora. As condições aumentam os riscos de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas atmosféricas.

A Defesa Civil reforça a importância de adotar medidas preventivas. Os moradores devem evitar áreas alagadas, procurar abrigos em locais seguros caso vivam em áreas de risco e manter distância de árvores, postes e placas de sinalização que possam ser derrubados pelos ventos.

A prefeitura segue monitorando a situação meteorológica e está preparada para atuar em ações de prevenção e resposta caso os cenários se agravem.

