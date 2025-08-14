Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Defesa de Bolsonaro faz aceno ao ministro do Supremo Luiz Fux e cita precedente ao questionar a delação premiada de Mauro Cid

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Advogados usaram voto antigo do magistrado, em outro caso, sobre voluntariedade em acordos. (Foto: Gustavo Moreno/STF)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um aceno ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), em suas alegações finais na ação penal da trama golpista. Os advogados citaram um precedente do magistrado, sobre a necessidade de voluntariedade em acordos de delação premiada, ao questionar a colaboração do tenente-coronel Mauro Cid.

Fux já fez críticas à delação de Cid, durante o recebimento da denúncia da trama golpista, em março. O magistrado é visto pela defesa de Bolsonaro como uma possibilidade de voto divergente no julgamento de mérito, que deve ocorrer em setembro.

Nas alegações finais, os advogados citaram um voto de Fux em um jugamento de 2022, em que ele afirmou que a voluntariedade do colaborador está relacionada à sua “liberdade psíquica”, e não à possibilidade de locomoção.

A defesa de Bolsonaro usou esse trecho para argumentar que a delação de Cid não foi voluntária, mas não pelo fato de que estava preso quando fechou o acordo, mas sim porque sofreu uma “pressão” que teria retirado a “liberdade psíquica necessária”.

A citação de precedentes dos ministros do STF é uma estratégia comum de advogados que atuam na Corte.

Os advogados pediram a anulação da delação de Cid, além da absolvição de Bolsonaro dos cinco crimes pelos quais foi acusado, entre eles tentativa de golpe de Estado.

Nos últimos meses, Fux discordou em alguns pontos do relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, e passou a representar a principal divergência na Primeira Turma. No fim do mês passado, Fux votou contra a imposição de medidas cautelares a Bolsonaro.

Na manifestação apresentada nesta quarta-feira ao Supremo, os advogados de Bolsonaro pedem que haja a chamada “absorção de crimes” entre duas imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República — a de abolição violenta do Estado democrático de direito e a tentativa de golpe de Estado.

Lançada agora pelos defensores de Bolsonaro, a tese da absorção vem sendo defendida no Supremo pelos ministros Luiz Fux, que integra a Primeira Turma, e Luís Roberto Barroso, atual presidente da Corte.

Pela argumentação da defesa, os crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito (de 4 a 8 anos) e tentativa de golpe de Estado (com pena prevista de 4 a 12 anos de prisão) podem ser considerados como se fossem um só. Os dois tipos penais foram criados com a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que foi sancionada, com vetos, pelo ex-presidente em 2021.

No entendimento dos advogados do ex-presidente, Bolsonaro não deveria ser condenado pelos dois crimes, mas apenas pela prática de abolição violenta do Estado democrático de direito — absorvendo o de golpe de Estado.

No julgamento que analisou o recebimento da denúncia, Fux manifestou preocupações a respeito da sobreposição de crimes contra as instituições democráticas.

— É possível que, no curso da instrução, se chegue à conclusão de que há, na verdade, um conflito aparente e que se possa encaixar em um determinado tipo que seja mais abrangente que o outro — afirmou, na ocasião.

A opinião de Barroso foi manifestada quando os primeiros casos envolvendo os crimes de 8 de janeiro de 2023 começaram a ser julgados pelo plenário do Supremo — e segue a mesma até hoje.

Na época, Barroso votou para não condenar um dos réus pelo crime de golpe de Estado por considerar que o delito de abolição violenta do Estado e defendeu a condenação apenas por golpe de Estado.

— São tipos penais diversos, efetivamente, mas penso que se impõe a escolha por um deles. Nesta situação específica a que nos estamos referindo, a tentativa de golpe de Estado, na minha visão, absorve o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, também em modalidade tentada — afirmou Barroso em 2023. Ele ficou vencido. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Presidente do partido de Bolsonaro sai em defesa de deputados denunciados por motim: “Inaceitável”
Líder de acampamento bolsonarista condenado pelo 8 de Janeiro está foragido após romper tornozeleira eletrônica
https://www.osul.com.br/defesa-de-bolsonaro-faz-aceno-ao-ministro-do-supremo-luiz-fux-e-cita-precedente-ao-questionar-a-delacao-premiada-do-mauro-cid/ Defesa de Bolsonaro faz aceno ao ministro do Supremo Luiz Fux e cita precedente ao questionar a delação premiada de Mauro Cid 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016
Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Política Lula rebate Trump e afirma que o Brasil “não vai ficar de joelhos” diante dos Estados Unidos
Política Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Política Expectativa sobre a saída de Barroso do Supremo abre corrida entre candidatos: Gilmar Mendes defende Rodrigo Pacheco para o tribunal
Política Eduardo Bolsonaro volta a ameaçar os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados com sanções
Política Preso em casa, Bolsonaro reclama de visitas indesejadas e vai filtrar autorizações
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Lula defende a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro: “É a verdadeira traição da Pátria”

Política Eduardo Bolsonaro diz que bancos podem sofrer “multa violenta” por manter ativas as contas de Alexandre de Moraes

Política Líder de acampamento bolsonarista condenado pelo 8 de Janeiro está foragido após romper tornozeleira eletrônica

Política Presidente do partido de Bolsonaro sai em defesa de deputados denunciados por motim: “Inaceitável”