Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Profissional que atuava em nome da ex-primeira-dama no inquérito sobre as joias anunciou saída do caso. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

A defesa de Michelle Bolsonaro na investigação sobre um suposto desvio de presentes oficiais recebidos por Jair Bolsonaro (PL) enquanto esteve na Presidência da República passou por uma mudança nessa terça-feira (22). O advogado Daniel Bialski, que representava a ex-primeira-dama, anunciou que deixou o caso em “comum acordo com os interesses” da antiga cliente.

Michelle, agora, passará a ser defendida por Paulo Amador da Cunha Bueno, que já defende Bolsonaro no âmbito do mesmo inquérito desde março, quando as acusações vieram à tona. A informação foi confirmada pelo próprio Bialski ao divulgar sua saída: “Os advogados que atualmente representam o ex-presidente Jair Bolsonaro poderão e a representarão habilmente, daqui por diante, neste caso”, disse, por nota.

Embora a defesa de Bolsonaro inclua pelo menos outros cinco profissionais, o principal nome da banca é o de Cunha Bueno. Em seu site, o advogado diz ser especializado na área criminal e no “atendimento a clientes submetidos a investigação por Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s)”. Ele também atua como professor universitário.

Na página, o profissional diz encampar a “herança de renomados criminalistas”, em uma linhagem que remontaria ao século XIX. Seus antecessores, afirma, “protagonizaram e se notabilizaram no cenário jurídico das ciências penais, tanto no âmbito acadêmico doutrinário, quanto na atuação forense”.

O advogado já atuou em alguns casos de grande repercussão no País. Ele defendeu, por exemplo, o empresário Thiago Brennand, atualmente preso por estupro, no episódio em que ele foi acusado de agredir brutalmente uma mulher em uma academia de luxo em São Paulo.

Cunha Bueno também representou Marta Aparecida Gomes da Silva, apontada como figura central em um suposto esquema de exploração sexual envolvendo Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia. Segundo a polícia, ela seria a responsável por organizar festas e contratar mulheres para os eventos promovidos pelo empresário.

Segundo o blog de Andréia Sadi, no portal G1, uma das razões que levaram o casal Bolsonaro a concentrar a defesa em um único profissional foi deixar de desembolsar valores com um segundo advogado. Além disso, ainda de acordo com a jornalista, os representantes de Michelle e Jair vinham passando por divergências estratégicas.

A estratégia do advogado anterior da ex-primeira-dama seria repetir a tática do caso dos cheques depositados na conta de Michelle por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. À época, o então chefe do Executivo isentou a esposa e justificou as transferência alegando que Queiroz estava apenas devolvendo um empréstimo feito por ele. Os representantes de Bolsonaro, porém, defendiam uma única estratégia unificada para os dois investigados no caso das joias.

