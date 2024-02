Esporte “Defesa frágil” e “argumentos terríveis”: Daniel Alves deve ser condenado, diz imprensa europeia

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

"Em nenhum momento ela disse que não queria nada", foi a frase de Daniel destacada pelo El País em sua matéria sobre a audiência.

As audiências do julgamento de Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em boate de Barcelona, tiveram forte repercussão na imprensa europeia. O jornal francês Le Parisien, por exemplo, publicou uma matéria com o título “A frágil defesa de Daniel Alves”, após o último dia de depoimentos ao Tribunal de Barcelona. O texto assinado por François David, correspondente do periódico na Espanha, classifica como “terríveis” os argumentos apresentados pela advogada do brasileiro, Inés Guardiola.

Já o diário esportivo L’Equipe, também da França, onde o jogador defendeu as cores do PSG, escreveu que “há poucas chances” de que o brasileiro seja absolvido, como pede a sua defesa. Como pena alternativa à absolvição, Guardiola propôs um ano de prisão, período já cumprido de forma preventiva, e uma multa de 50 mil euros.

Os atenuantes indicados pela advogada são o consumo de álcool, reparação de danos e violação de direitos fundamentais por suposta parcialidade no processo judicial. A acusação privada contratada pela vítima pede a pena máxima de 12 anos de prisão e o Ministério Público pede nove. De acordo com o jornal espanhol Marca, a juíza Isabel Delgado Pérez tem até 20 dias, contados a partir de quinta-feira (8), para tomar uma decisão sobre o caso.

“Alves estava tão embriagado a ponto de não se lembrar mais dos detalhes de sua relação com a suposta vítima?”, questionou o L’Equipe em seu texto. A embriaguez do jogador foi citada diversas vezes pela defesa e por testemunhas como Bruno Brasil e Joana Soanz, amigo e mulher de Daniel, respectivamente. O atleta de 40 anos também disse ter “bebido demais”, além de ter afirmado que a relação com a jovem foi consensual.

Na imprensa espanhola, deram bastante destaque ao depoimento do brasileiro. “Em nenhum momento ela disse que não queria nada”, foi a frase de Daniel destacada pelo El País em sua matéria sobre a audiência. O La Vanguardia também reproduziu um argumento do jogador: “Estávamos aproveitando”. Na Inglaterra, o The Guardian destacou a noite de “angústia e terror” descrita pela advogada da denunciante durante a audiência.

Os dias de audiência

O julgamento é presidido por uma mulher, a juíza Isabel Delgado Pérez, acompanhada pelos magistrados Luís Belestá Segura e Pablo Diez Noval. As sessões aconteceram de forma aberta, com a presença da imprensa em sala à parte, mas captações de áudio e imagem foram vetadas.

A mulher que denunciou Daniel Alves teve a identidade preservada e realizou o depoimento na segunda-feira, protegida por um biombo para que não tivesse contato visual com o jogador. A imagem dela foi reproduzida em vídeo para os presentes, com a imagem e voz distorcidas. A medida visou proteger a identidade da denunciante. Sua versão durou cerca de 1h30min e ela reafirmou ter sido violentada pelo atleta.

Na segunda sessão, foram ouvidos três amigos do jogador que estavam na boate; três empregados da casa noturna; advogado convocado por uma amiga da denunciante; 11 policiais; policial que gravou o relato da vítima da suposta agressão do brasileiro com uma câmera na farda.

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves, também depôs. A versão dela, dos amigos e do gerente mencionam o estado de embriaguez do jogador no dia do caso. Além deles, um sócio da boate foi ouvido e chegou a dizer que a mulher confessou a ele que entrou no banheiro da boate de maneira voluntária, mas foi impedida de sair depois.

No terceiro e última dia foram ouvidos peritos forenses, policiais científicos e peritos da defesa, além do próprio acusado. Daniel Alves chorou durante a sua fala e afirmou que a relação foi consensual. O jogador afirmou que consumiu bebida alcoólica e diz, ainda, que não forçou a denunciante a entrar no banheiro onde a suposta agressão sexual teria ocorrido. A audiência de quarta-feira (7) foi o último dia depoimentos. Agora, a Justiça tem um prazo de cerca de 20 dias para anunciar a sentença.

