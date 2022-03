Economia Déficit comercial nos Estados Unidos sobe 9,4% a 89 bilhões de dólares em janeiro

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

As exportações dos EUA caíram 1,7% na comparação mensal de janeiro. (Foto: Reprodução)

O déficit comercial dos Estados Unidos subiu 9,4% em janeiro ante dezembro, a US$ 89,7 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira (8), pelo Departamento do Comércio norte-americano. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit menor no primeiro mês de 2022, de US$ 87,2 bilhões.

O saldo negativo da balança de dezembro foi revisado para cima, de US$ 80,7 bilhões para US$ 82 bilhões.

As exportações dos EUA caíram 1,7% na comparação mensal de janeiro, a US$ 224,4 bilhões, enquanto as importações avançaram 1,2% no período, a US$ 314,1 bilhões.

Importações da Rússia

Os preços do petróleo fecharam com alta de cerca de 4% nesta terça-feira, quando os Estados Unidos proibiram as importações do produto russo e o Reino Unido disse que irá eliminá-las gradualmente até o final do ano, uma decisão que deve piorar os fluxos no mercado global de energia, já que a Rússia é o segundo maior exportador da commodity.

Os preços de petróleo subiram mais de 30% desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, e os Estados Unidos e outros países impuseram sanções.

As sanções já haviam derrubado as exportações russas de petróleo e gás antes mesmo da proibição, já que os comerciantes tentavam evitar entrar em conflito com futuras medidas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a proibição do petróleo russo e outras importações de energia na terça-feira, enquanto o Reino Unido disse que eliminará gradualmente a importação de petróleo e derivados russos até o final de 2022, dando tempo ao mercado e aos negócios para encontrar alternativas.

Os futuros do Brent fecharam a 127,98 dólares o barril, alta de 3,9%, enquanto o petróleo dos EUA fechou a 123,70 dólares o barril, subindo 3,60%.

A Rússia envia de 7 milhões a 8 milhões de barris por dia de petróleo e combustível para os mercados globais.

Embora os Estados Unidos importem muito pouco petróleo da Rússia, a proibição é “mais uma fonte de perda de oferta”, disse Matt Smith, analista de petróleo da Kpler.

Muitos compradores já estão evitando o petróleo russo para não se envolver nas sanções existentes, e a Shell disse que interromperia todas as compras à vista de petróleo russo depois de receber críticas por uma compra feita em 4 março.

Enquanto isso, alguns observadores do mercado levantaram preocupações de que o rali foi exagerado e o petróleo brevemente devolveu a maioria dos ganhos cerca de uma hora antes do fechamento. Os comerciantes atribuíram o recuo a relatos sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não pressionar mais pela adesão à OTAN. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo e da agência de notícias Reuters.

