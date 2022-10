Geral “Degrau” surge em faixa de areia de praia em Balneário Camboriú, alargada há dez meses

24 de outubro de 2022

A praia é uma das mais badaladas do País. O fenômeno intriga moradores e turistas da região. (Foto: Reprodução)

Um “degrau” surgiu na faixa de areia da praia Central de Balneário Camboriú (SC), que foi alargada pela prefeitura há dez meses. A praia é uma das mais badaladas do País. O fenômeno intriga moradores e turistas da região. Na noite da última quinta-feira, o “degrau” apareceu no local, que teve a faixa de areia alargada de 25 metros para 70 metros, possibilitando que os frequentadores voltassem a se expor ao sol, fora das sombras projetadas pelos prédios da orla.

O “degrau” na faixa de areia é chamado de escarpa e pode acontecer em qualquer praia. Segundo o engenheiro e diretor de planejamento e gestão orçamentária do município, Toni Frainer, o desnível é o resultado da ação de fortes ondas que chegam à praia. Além disso, uma estrutura de concreto enterrada na areia foi encontrada. Segundo a prefeitura, pertence a um antigo restaurante.

Em nota, a prefeitura de Balneário Camboriú salientou que o projeto da obra já previa o desequilíbrio na areia. Inclusive, desníveis surgiram na orla da praia em questão, durante o mês de março de 2022.

A prefeitura investiu cerca de R$ 90 milhões para aumentar a faixa de areia da praia central de 25 para 70 metros de largura. A obra impediu que o mar invadisse a principal avenida de Balneário Camboriú em dias de ressaca, o que era comum.

A prefeitura disse que duas ressacas seguidas causaram o “degrau” na areia da praia e que o fenômeno, considerado natural, já estava previsto no projeto de recuperação da orla.

O plano para evitar o surgimento de “degraus” neste trecho é a instalação de uma estrutura chamada de geotubos.

As bolsas de contenção servirão para conter a ressaca do mar, o que foi apontado como causador do desnível notado na faixa de areia que passou por um alargamento artificial realizado no fim do ano passado.

Segundo a secretária de engenharia ambiental da prefeitura de Balneário Camboriú, Maria Heloisa Lenzi, não há com que a população e os turistas se preocuparem já que o fenômeno é natural.

“E algo perfeitamente esperado, e a própria natureza fazendo o seu trabalho para nivelar a praia. Esperávamos por isso e pode ser inclusive que volte a ocorrer. Há ainda a previsão de que o restante do nivelamento seja feito pelos ventos e pelas marés”, explica.

Leia a nota da prefeitura na íntegra: “Segundo o engenheiro Toni Frainer, um dos fiscais da obra de recuperação da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú, o projeto da obra já previa no perfil de construção areia a mais para suprir a conformação e equilíbrio da praia ao longo do tempo. Isso é naturalmente previsto e os especialistas davam o tempo de um ano a um ano e meio para ocorrer este equilíbrio, e isso está acontecendo. Esse tipo de ocorrência, estes fenômenos de escarpas, acontecem logo após eventos como ressacas (tivemos duas recentes), e é acompanhado por monitoramento da prefeitura. Como já era previsto, temos contratado um projeto de contenção nesse pequeno espaço, que será feito com geotubos. Os geotubos são bolsas de contenção que são colocadas em locais mais afetados e depois é jogada areia por cima. Já o tubo de cimento que apareceu no pequeno trecho onde ocorreram as escarpas, era da ancoragem do restaurante flutuante, que estava ali ancorado antes do alargamento, e vai ser retirado pela Prefeitura. Então, alguma perda de areia ao longo do tempo já era prevista nesse período de conformação e equilíbrio da praia e está sendo monitorado.” As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

