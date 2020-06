Porto Alegre Delegacias de bairros tem novos horários de atendimento a partir desta quarta-feira em Porto Alegre

16 de junho de 2020

A Polícia Civil implanta a partir desta quarta-feira (17) uma mudança no horário dos plantões noturnos das delegacias de bairros em Porto Alegre. Após um estudo realizado pelo Departamento de Polícia Metropolitana e pela Divisão de Planejamento e Coordenação, um novo cronograma de atendimento ao público foi elaborado.

Conforme a delegada Nadine Anflor, “a utilização dessas delegacias durante a madrugada é baixíssima. Vamos centralizar e buscar agilizar o atendimento. Ficar um único servidor sozinho em uma DP muitas vezes com a porta fechada não traz segurança nem bom atendimento”, destacou.

Na manhã desta terça-feira (16), a diretora do Departamento de Polícia Metropolitana, delegada Adriana Regina da Costa, detalhou a mudança. Segundo ela, o objetivo é buscar a otimização dos recursos. “Temos uma média de zero a quatro ocorrências nas delegacias alteradas no período noturno. Às vezes ficava um policial de plantão para registrar uma única ocorrência durante todo o período”, observou, referindo-se ainda à questão de segurança de ficar um único agente sozinho no local.

Ela recordou ainda que muitas delas ficam próximas uma das outras e nenhuma tinha delegado plantonista. “É um projeto antigo e que agora acabou sendo implementado”, frisou. “Vamos dar prioridade à investigação que é a nossa atividade fim”, enfatizou.

Em Porto Alegre existem 20 delegacias de bairros. Segundo a diretora do DPM, oito delas (2ª DP, 4ª DP, 8ª DP, 10ª DP, 11ª DP, 14ªDP, 19ª DP e 20ª DP) tiveram os horários alterados, permanecendo fechadas a partir desta quarta-feira entre 20h e 8h, além de não terem plantões nos feriados e finais de semana.

