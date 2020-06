Porto Alegre Quarta-feira terá nova ação com drive-thrus da Campanha do Agasalho em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Campanha do Agasalho 2020 contabiliza 240 mil peças recebidas Foto: Alex Rocha/PMPA Campanha do Agasalho 2020 contabiliza 240 mil peças recebidas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A arrecadação para a Campanha do Agasalho, promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, terá ação nesta quarta-feira (17) com novo drive-thru aguardando doações. A partir desta semana, o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre) entra como parceiro da campanha.

A aproximação é uma iniciativa da primeira-dama Tainá Vidal e a primeira ação será um drive montado no Lindóia Shopping, e um dos pontos de parada do ônibus Linha Turismo.

Das 11h às 16h, haverá um drive-thru fixo na calçada do Largo Glênio Peres; e das 14h às 17h, será realizada mais uma edição do drive móvel musical, com o ônibus Linha Turismo percorrendo os bairros da cidade. Já das 12h às 17h, terá arrecadação no estacionamento externo do Lindóia Shopping (avenida Assis Brasil, 3522), um incentivo a mais para a participação dos moradores da Zona Norte.

A Campanha do Agasalho 2020 contabiliza 240 mil peças recebidas. Em razão da Covid-19, a maior parte se encontra em quarentena de 14 dias. A Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) já entregou 54.641 agasalhos para 52 instituições, beneficiando 16.406 pessoas.

Roteiro drive Móvel Musical

Durante todo o mês, o ônibus da Linha Turismo, serviço temporariamente interrompido devido à pandemia e cedido à ação solidária, vai percorrer cinco itinerários, passando por 22 bairros da Capital em busca de doações de roupas e alimentos não perecíveis. O drive-thru móvel circulará toda quarta-feira, das 14h às 17h, e contará com apresentações musicais.

Nesta semana, ele passará nos bairros Petrópolis, Três Figueiras, Passo D’ Areia e Jardim Lindoia. Haverá pontos fixos de recolhimento de doações na Praça da Encol, na avenida Nilo Peçanha, em frente ao Colégio Anchieta, no Parque Germânia, na avenida Túlio de Rose, encerrando no Lindóia Shopping .

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre